想回新竹陪媽媽過夜...審判長准了！柯文哲限制住居解除

柯文哲限制住居解除。資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已進入言詞辯論階段，他具狀聲請解除限制住居處分，希望能往返新竹、台北照顧年邁母親，合議庭審判長當庭諭知准許，即日起柯文哲不用每天住在台北市，檢察官也表示同意，不會抗告。

柯文哲表示，母親何瑞英年事已高，平時居住新竹，他探視母親必須往返台北、新竹兩座城市，無法留宿陪伴，多有不便。

且柯文哲身為台北市前市長、民眾黨前主席，有相當社會影響力，近期恰逢過年過節等各項慶典，有受邀參加的需求，很難每天及時返回住處。

聲請狀還指出，柯已接受電子腳鐶、個案手機等科技設備監控，有定時接聽電話、拍照回報必要，足以防逃，且他3個月來都準時到庭，從未踰矩，就算限制住居也無法避開科技監控及報到機制。

此外，聲情狀稱，柯文哲身為知名公眾人物，行程幾乎全部公開透明，若繼續限制住居已違反比例原則，因此聲請解除限制住居處分。

審判長當庭諭知，審酌本件聲請意旨及審理進度，原限制住居所欲防逃功能，應足以用電子監控加個案手機拍照取代，考量憲法比例原則之後，當庭解除柯限制住居處分。檢方聽完後表示同意，不抗告。



