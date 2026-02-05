想圈地擴廠遭拒 竟行賄副局長遭訴 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

從事食品業的67歲吳姓公司負責人，多次申請桃園市龜山區毗連山坡地保育區的農牧用地擴廠使用都被打回票，竟然想透過蕭姓市政顧問向經發局的熊姓副局長行賄300萬元遭拒，桃園地檢署偵查後，將吳、蕭2人依貪污治罪條例之非公務員對公務員關於不違背職務之行為行求賄賂罪嫌起訴，由於2人在偵查中自白，檢察官建請法院減輕其刑。

檢方起訴指出，吳姓負責人自106年12月29日起以公司名義多次向桃園市政府經濟發展局申請毗連山坡地保育區之農牧用地擴廠使用。不過，桃園市經發局依「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」及「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」等規定進行會勘，發現吳ｄ申請案未達建蔽率標準，而於107年1月10日駁回其申請。

吳某又連續在110年2月24 日、同年10月5日、111年10月4日陸續提出申請，桃園市經發局則分別於110年5月7日、同年7月6日、同年11月24日、112年1月10日、112年6月16日進行現場會勘，認現場未有生產行為、尚暫放他廠機器設備、無製造加工行為、現場存放衛生局查封物料等，迭經審認申請案欠缺擴廠之合理性及必要性仍未予核准。

為了順利獲得通過毗連許可，吳某於112年1、2月間，在蕭姓桃園市政府顧問經營的建設公司內，謀議由蕭某出面行求賄賂具督導轄內毗連工業用地擴展計畫審核法定權限之時任桃園市經發局熊姓副局長，吳某並於3月22日下午交付蕭某300萬元現金。

蕭某於是在23日晚間在某私房菜館宴請熊副局長，並在席間打開吳某交付的黑色提袋，向熊副局長表示內有300萬元，希望熊能護航申請案，遭熊副局長當場拒絕，並通經發局報政風查獲吳、蕭的不法行為。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

