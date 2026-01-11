想在婚前先買房！她被朋友說「太瘋狂」 網曝關鍵勸：婚前買才好

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價不斷上漲，買房時機該怎麼拿捏，成了不少人心中的難題，尤其對尚未結婚的人而言，是否要在婚前先買房，更牽涉到經濟壓力、未來伴侶與人生規劃等多重考量。近日，有網友發文表示，自己存到一筆頭期款，考慮婚前先購入預售屋，卻遭到身邊朋友勸退，讓她開始猶豫「婚前買房真的好嗎？」

有網友發文表示，自己存到一筆頭期款，考慮婚前先購入預售屋（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「婚前買房好嗎？」為題發文指出，自己已存到足以支付頭期款的資金，打算購買一間三房、雙車位的預售屋。她也補充，選擇三房是因為空間彈性較高，「總比空間不夠用來得好」，而雙車位則可視需求出租，或提供家人、未來另一半使用，避免在外風吹雨淋找車位。

廣告 廣告

不過，原PO也坦言自己目前工作穩定，但仍未有另一半，身邊朋友得知她打算在婚前就買三房雙車位，都直呼「太瘋狂了」，認為未來老公不一定會住進來，加上預售屋還要等兩年才完工，等於短時間內也住不到，讓她開始懷疑是否太早下決定。

原PO進一步表示，自己會想買房，其實也是希望「強迫自己存錢」，為人生累積一項資產與夢想中的小空間，但冷靜思考後，又覺得或許現在不買、繼續存錢，未來再買也未嘗不可，因此上網詢問大家意見，希望能讓自己不要衝動。

貼文曝光後，留言幾乎一面倒力挺婚前買房。網友紛紛表示，「遇到理想的物件就趕快下手，兩年後就不是這個價位了，伴侶可以換，理想房子則不是想出現就出現」、「當然是婚前買是自己的資產，伴侶不一定要有，房子是自己的有安全感，好物件要把握」、「我也是婚前自己買房，反正結婚以後如果不住也可以租人或賣掉，不用現在替還沒出現的對象擔心吧」、「先買阿，未來有小孩的話，會等到小孩上小學再換房吧，剛好你的房子賣掉，再換學區房」。

也有網友點出關鍵，「婚前買，登記自己名下，可以省去未來很多問題」、「婚前買是婚前財產有什麼不好，沒找到伴侶不影響房子是你自己的資產啊，婚前買的話，即便日後結婚了也不要讓伴侶一起揹房貸，產權持有單純不囉嗦」、「婚前買才好吧，要共名就不建議了」、「婚前買最好了，除非你負擔不起」、「買啊，婚前財產不算夫妻共有 不喜歡拿去投資」。





更多FTNN新聞網報導

婚前應該先買房嗎？存到頭期款猶豫是否下手 網一面倒：早點買

男友先買房！要她未來「一起扛貸款」 網見1點全搖頭勸：要保護自己

預售屋同社區有社宅！ 她猶豫問「會有影響嗎」 網點關鍵：管理好最重要

