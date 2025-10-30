想在日月潭住一晚「要價破4.7萬」 網驚呆：這價格有含來回機票？

日月潭美景吸引不少遊客前往遊玩，不過有網友查詢住宿時，卻發現飯店房價相當高昂。取自日月潭國家風景區官網



國旅住宿近年經常被網友批評太貴，甚至直言不如出國玩，有網友近日查詢房價後發現，國內住宿竟出現一晚就要價超過4.7萬元，讓網友直呼「這價格是有含來回機票嗎？」、「看完台灣飯店價格就默默看機票」。

週末若想在日月潭漢來日月行館住一晚，要價高達4萬9100，在苗栗卓蘭鎮的寨酌然野奢庄園一晚則是要價1.2萬。翻攝自網路

日月潭是台灣具代表性景點之一，更是許多國外旅客來台必遊景點之一，不過昨日（10/29）卻有網友在Threads上發文分享，查詢本週末住宿時，竟發現日月潭附近的一家飯店，一晚要價將近5萬元，忍不住直呼「這價格是有含來回機票嗎？」貼文發布後迅速引來超過2.2萬網友按讚，並湧入破千則留言。

其中還有網友在留言區表示，發現苗栗卓蘭鎮有一間客房要價破10萬，讓其他網友紛紛質疑「這個費用是頭等艙來回機票價格」、「這應該是他們的Villa，但是價位真的太誇張了⋯」、「貧窮限制了我的想像，我還是隨便哪一國去走走就好」、「這價格我能去馬爾地夫潛旅」、「住過，但是不值10萬」。

相關討論也可看到網友拿國內旅宿的房價，和出國旅遊對比，指出「可以飛北海道，2人來回機票」、「瘋了吧，杜拜一晚的酒店才一萬出頭台幣」、「韓國釜山海景飯店1間1晚2600，釜山機票來回3100元」、「比阿聯酋台北倫敦來回機票還貴」。不過也有網友直言「通常住得起這個房價的人，去國外也不會去住那種一晚一萬內的」。

不過也有人幫忙緩頰，認為飯店價格本來就有高有低，大家能依照自身經濟能力選擇，表示「笑死留言嫌貴的的大多是一輩子住不起的，有沒有想過為什麼他能一直開著不降價」、「這間我住了很多次其實蠻推的」、「我是覺得有錢人不是白癡，光收錢沒享受到這家早就倒了」、「這家我覺得相當值得」、「嫌貴的本來就不是他的客群」。

實際上訂房網站查詢，本週末若要住一晚，在台北文華東方酒店一晚要價5萬4，台北W酒店則是超過3萬。翻攝自網路

本週末若要住一晚，在嘉義則是可看到，阿里山賓館一晚要價2萬4，中埔鄉的某間民宿一晚也是要價2.4萬。翻攝自網路

