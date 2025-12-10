想在金融業出人頭地？如何打造財務底氣？黃天牧給學生5個提點、投信大前輩們中肯建議一次看
政治大學金融系、政大金融系友會與凱基投信共同籌設「金英講座」系列課程，周二(12/9)迎來重要篇章，學期倒數最後第二堂課程，講座舉辦「資產管理新趨勢論壇」，邀集金管會前主委黃天牧，多位國內投信要角開講，希望在AI時代從ETF、資產管理，打造年輕人投資力、跨域能力與財務底氣。 論壇邀請講者，包含金管會前主委、中央存保董事長黃天牧，凱基投信董事長丁紹曾，富邦投信董事長黃昭棠，凱基投信投資長歐陽渭棠，國泰投信發言人鄭立誠。 金英講座課程結合理論與產業實務，以「現代金融實務：資產管理的實戰與挑戰」為題，邀請政府機關、金融機構等行業的傑出系友、校友與業界人士返校擔任講師，增進學生對業界實務的了解，拓展視野，並提早進行職涯規劃。
如何在金融業出人頭地？ 黃天牧提5點提醒學生
金管會前主委、現任中央存保公司董事長黃天牧，同時也是政大金融系的大學長。他以「凡是過往，皆為序章」為題，除了與同學闡述近年台灣ETF發展歷程，更分享他過去從事金融監理，至今日中央存保公司董事長一職的5項歷程與體悟。
「為什麼金融業愈發達的國家，社會愈不平等？」黃天牧引述一位前輩向他提出的質問，藉此提醒金融從業人員應要「悲天憫人」。他點出，台灣有超過1500萬名的ETF受益人，代表資產管理業已連結社會各階層，為台灣各階層民眾提供理財服務，達到普惠金融目標。
金管會前主委黃天牧用自身經歷，給金融後輩5點建言。圖／陳睿緯攝
黃天牧回頭細數他在金融體系服務的歷程，他希望學生謹記他的5點體悟，包含「悲天憫人」、「行穩致遠」、「憂患意識」、「逆境為師」、「不忘初衷」。他提醒，任何金融監管都是在替未知的風險做「準備」。
黃天牧提點學子，想在金融業出人頭地，除了良好的學能，更要有誠信、格局、熱誠、韌性與同理心。他也提醒，金融從業人員千萬要時刻注意風險管理。
左起分別是凱基投信投資長歐陽渭棠、富邦投信董事長黃昭棠、國泰投信發言人鄭立誠、凱基投信董事長丁紹曾。圖 /陳睿緯攝
ETF發展趨勢 業界精英說分明
論壇後段，講座邀集4位業界專家展開專家座談，由凱基投信董事長丁紹曾主持，與富邦投信董事長黃昭棠、凱基投信投資長歐陽渭棠、國泰投信發言人鄭立誠展開高峰對談，每位專家不僅都是政大校友，更是國內專業投研高階經理人。
丁紹曾在座談時引言，資產管理雖不只ETF，但它卻是台灣民眾最關心的產品。台灣ETF近5年來從市值型、高股息、主題型，到今年的主動型ETF，平衡多資產ETF，近期更加入了外商投信，進入百家爭鳴的戰國時代。
鄭立誠表示，未來ETF的發展趨勢，除了股、債以外，主動式ETF也能夠補捉較難以量化的投資概念。未來可能還會有策略型投資、平衡型，甚至也會出現貨幣型產品。
一手催生國民ETF 0050的黃昭棠則點出，大家認為ETF是傻瓜投資，但它更像是一個資金運用效率極大化的平台。過去想做資產配置，得把資金分割成股票、債券、貴金屬等平台。未來勢必會有更多資產ETF化，利用證券市場的交割效率交易，因此目標導向的ETF產品，會是未來的趨勢。
不僅修課學生參與，許多其他系所的學生也來聽講，場面十分熱鬧。圖／陳睿緯攝
AI時代 年輕人如何打造財務底氣？
幾位金融前輩，也給台下年輕人一些投資建議。歐陽渭棠建議，投資人應掌握3個原則，有紀律、簡單、長期累積複利。一定要有紀律的把每月薪水拿部分去投資，第二個選擇市值型股票ETF做爲投資工具。第三個，則累計長期複利效果，千萬不要半途而廢。
鄭立誠則分享，學會投資前，記得學會存錢。他認為，有資金再開始投資，也別被外界扭曲的概念影響，「不懂的東西千萬先別碰」，要清楚建立自己的投資哲學，做好事前研究，才會知道自己什麼時候做錯，該適時退場。
黃昭棠表示，領薪水後要先思考「每月要存多少錢」，而非能花多少，用強迫儲蓄累積本金。初期透過股票型ETF，獲得較高的報酬。
學生問定期定額何時獲利了結？
論壇中，有同學提問，定期定額該「何時收尾，獲利了結享受人生？」黃昭棠解答，投資跟學習一樣無止境，譬如台灣高股息、債券ETF占比會相對高，正是為了提供年紀較長的投資者低風險，並有穩定現金流的投資產品。
歐陽渭棠則解釋，畢業後的頭三十年，是資產累積期，用薪資加長期市值性股票ETF投資來累積資產。後面退休的階段，能開始享受過去努力成果，轉向「退休理財」，不一定是工作收入來滿足現金流，而是透過被動收入，達成財富自由。
政大金融系、金融系友會、凱基投信開課 傳承金融知識
國立政治大學副校長蔡維奇表示，今天這場論壇是金英講座的關鍵場次，邀請多位金融業先進分享，是相當重要的傳承，幫助同學掌握全球資產管理趨勢。學校大力推動的重點，包含跨領域的學習，讓在校生在資訊龐雜的年代，有更重要判讀能力。
國立政治大學副校長蔡維奇。圖／陳睿緯攝
政大金融學系系友會理事長江永裕則分享，榮幸能幫助金融學系連結產業，開設相關的課程。資產管理是所有退休族重視的議題，個人過往在校都是做理論研究，相對較少接觸實務，因此對本次講座抱著熱切期待，必然能替金融系同學帶來相當大助益。
「這門課體現傳承的精神。」政大金融系副教授林靖庭分享，金英講座是前政大銀行系系主任侯金英留給同學的珍貴禮物。論壇受邀的5位講師，同時也是政大的校友，讓同學能將課堂上所學的理論，運用到實務並落地，即便修課壓力很大，成果同時也相當豐碩。
政大金融學系系友會理事長江永裕。圖／陳睿緯攝
