想在首爾平凡生活？先備2千萬購房！ 非江南區「年漲20%」無殼蝸牛崩潰…

據南韓媒體今天（12/28）報導，想在首爾平凡生活，對多數人來說已成奢望，今年12月的首爾公寓中位數價格，突破2千萬元台幣，更驚人的是，即便不是富庶的江南區，例如京畿道的果川市，也出現房價年漲20%以上的情形，這讓韓媒直接在標題寫道：「沒房的人們都精神崩潰了。」

據韓媒《世界日報》報導，多數人一生不求大富大貴，只希望能三餐溫飽，當個一般上班族、每天有家可回，不過，如果想要在南韓首爾「平凡地生活」，可能價格不菲。

KB不動產今天公布「12月全國住宅價格動向」，首爾公寓價格本月上漲1.06%，是連續第19個月上漲，即便李在明政府今年公布一系列抑制房價政策，首都圈的房屋成交價，仍不斷創新高。

依首爾的行政區來看，本月房價增幅超過2%的區域包括：松坡（2.65%）、龍山（2.37%）、瑞草（2.04%）、中區（2.03%）。接下來依序為：永登浦（1.59%）、江南（1.41%）、銅雀（1.24%）、廣津（1.21%）與城東（1.18%）。

同份統計資料指出，本月首爾公寓的平均成交價，達到15億810萬韓元（約3100萬元台幣），正式突破15億韓元大關，即便是首爾公寓的中位數價格，也已來到11億556萬韓元（約2300萬元台幣），換句話說，想在首爾這座城市定居的人們，最好先準備至少2千萬元台幣左右的資金。

今年公寓價格的年增幅，更有部分地區出現超過20%的驚人數字，其中包括江南三區（江南、瑞草、松坡）之一的松坡，今年公寓漲幅達到20.52%，即便是非江南三區的地方，也出現類似情況，像是京畿道的果川市，今年公寓價格漲幅達到20.11%。

這令人嘆氣的房價漲幅，讓韓媒在標題直接寫道：「現在還沒買房的人們，都精神崩潰了。」

不過，房地產專家提醒：「目前的房屋成交價格，已經充分反映市場期待，往後要以目前的速度持續上漲，並不容易，有意追高買進的人，應格外謹慎評估。」

