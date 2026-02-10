想在「別的站牌」下車遭拒！乘客失控飆罵咆哮 司機氣炸

記者吳崑榆、張裕坤、邱瑞揚／南投報導

如果遇到乘客想在非既定站牌下車，公車司機該怎麼處理？南投全航客運一名司機，在2月9日當天就載到這樣的乘客，因為當事人想在南投埔里的一處站牌下車，不過司機解釋，那是別家客運站牌，他無法停靠，沒想到乘客對此情緒失控，在車上開始飆罵司機。

南投全航客運司機遇到有乘客要在沒有設站牌的地方下車，兩人在車上爆發口角。

司機：「來，下一站是觀音橋喔。」

乘客：「對，閃黃燈那邊下車。」

司機才廣播，準備抵達站牌，不過乘客要求下車，卻遭司機「依規定」拒絕，雙方吵了起來。

廣告 廣告

乘客：「喔你真的很煩，你就停車好不好。」

司機：「認真就沒有。」

乘客：「沒關係啦，你就停好不好。」

司機：「不行啦。」

乘客：「可以啦，不要囉嗦了啦。」

司機一再解釋，這班全航客運6268路公車，應該在觀音橋站才能停靠，乘客眼看距離要下車的站牌愈來愈遠，一再跟司機鬥嘴，最後情緒失控開始咆哮。

乘客眼看距離要下車的站牌愈來愈遠，情緒失控開始咆哮。

乘客：「這裡下車。」

司機：「你要控制一下自己的情緒好不好。」

乘客：「吵死了。」

司機：「我是按照規定做事情。」

乘客：「這裡下車。」

司機：「這裡才是站牌。」

乘客：「這裡下車。」

公車司機氣不過，將行車紀錄器影像po在網路上。這是南投全航客運的公車，2月9日行駛在省道台14線埔里路段發生的情節，記者重回觀音橋站之前的南康橋站，發現有婦人帶著老媽媽等公車，她坦承與司機大吵一架。

客運公司規定沒有中途停車，這和乘客過去的經驗有落差，引發這起口角事件。

當事乘客：「我們就固定在這裡下，這車站牌被拿掉了啊！（就變成你們都在那邊下？）對。」

非當事司機：「公司規定的嘛，不然我給她下了，我會被罰錢。」

全航客運6268路公車行駛在埔里、草屯、台中，乘客在過了乾溝子站，希望在南康橋下車，但是依照既定路線只在觀音橋才有站牌，根據了解當時開車的是新來的司機，按照公司規定沒有中途停車，這和乘客過去的經驗有落差，引發這起口角事件。

更多三立新聞網報導

職場冷漠有錯？她不滿年輕同事「只做份內事」 大票反力挺：人間清醒

麵包、甜甜圈店最怕遇到！他驚見「這1舉動」傻眼 眾人氣炸：很不舒服

阿伯穿破布鞋幫收驚！隱藏身價曝光 巷內整排透天厝都他的

網購包裹拆完怎麼丟？過年前最常犯的回收錯誤！做錯恐被罰6千元

