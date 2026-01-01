想增肌又想瘦？營養師公開好市多10大必買

（圖：Canva）

最近許多人開始重視飲食與體態管理，「增肌減脂」也成為不少上班族、家庭主婦、學生的年度目標，但要在忙碌生活中吃得健康又不麻煩，選對食材就變得非常關鍵。營養師孫語霙特別整理出「10 個好市多增肌減脂必買食材」，從早餐到下班後的料理都能輕鬆運用，讓想調整體態的人更容易入門。





首先是許多人早餐常吃的沙拉類。孫語霙推薦 「貝比生菜」，因為是嫩葉、幼苗期採收，營養密度正處於大爆發階段，搭配堅果或水果，就能快速組成一份高纖、清爽、飽足的生菜沙拉。另一個必買的是 「彩色小番茄」，紅、橙、黃、綠四種顏色代表富含多種抗氧化成分，直接當點心、做涼拌，或加入義大利麵都很百搭。

主食部分， 「貝果」是許多人忽略的方便選擇，孫語霙說，一顆貝果的碳水量大約等於一碗飯，減脂期建議一次吃半顆即可；若是增肌族群，則可一餐吃到一顆，既有嚼勁又很飽足。





在蛋白質方面，孫語霙推薦好市多超熱門的 「鮭魚」，不但富含魚油，有助對抗發炎、運動後的痠痛，用氣炸鍋簡單烤一烤就美味零失敗。另一項是 「里肌火腿」，里肌是豬肉極瘦的部位，適合需要控制脂肪的人。她提醒，由於加工火腿鈉含量較高，料理時就不必再額外加調味料。想做餐前備料或增加料理變化的人，可以選擇 「低脂牛絞肉或雞絞肉」。比一般絞肉更低脂，搭配蔬菜或豆腐做成低脂漢堡排，非常適合作為便當主菜。





油脂類中，孫語霙推薦 「酪梨油」，含豐富單元不飽和脂肪酸，適合想預防三高或希望維持好油攝取平衡的人。因為發煙點高，不論炒菜或用氣炸鍋烤蔬菜都非常適合。





飲品選擇則可以挑 「杏仁奶」。熱量低，又能補充堅果營養，裡頭的維生素 E 對養顏美容也很有幫助，許多乳糖不耐的人也能安心喝。想加點風味或補充鈣質的人，可以選擇成分單純的 「乾酪」。僅由牛奶、鹽、酵素與香料製作，是補充蛋白質與鈣質的好來源，搭配沙拉、烤蔬菜或全麥麵包都很適合。





最後一項是許多人想吃零食時的救星—— 「米做的洋芋片」。以馬鈴薯與白米為主原料，使用烘烤取代油炸，是想吃洋芋片時更不罪惡的替代品。





孫語霙表示，挑對食材，增肌減脂就能更輕鬆入手。這 10 項好市多必買品項不僅好取得，也容易料理，是忙碌族群、外食族都能立即上手的實用清單。若正準備調整飲食，不妨先把這份清單收藏起來，下次逛好市多時更有方向。



