想婚更難？調查曝負面印象 4成民眾對「跟糖尿病友聯姻」卻步 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣糖尿病人口超過250萬，民眾卻對糖尿病有「負面印象」揮之不去！糖尿病關懷基金會今（4）日發表最新調查結果指出，有43.3%民眾對於家人與糖尿病友聯姻感到猶豫，還有15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅，反映社會上對於糖尿病仍存在負面觀感與社交距離。專家呼籲，應透過教育宣導正確認知，打造對病尿病友更加友善的環境。

糖尿病關懷基金會下午與國健署、三大糖尿病專業學會共同舉辦記者會，呼籲為改善糖尿病的社會負面印象，應推動多元稱呼，並強調及早篩檢與積極控制的重要性。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，糖尿病關懷基金會是於去年針對近千名台灣成年人進行調查，結果顯示，大多數民眾願意與糖友進行日常互動，如：交友（96.2%）、密切合作（94.4%）。

不過，儘管平時並無太大的問題，但李弘元表示，當調查問到更深層的人際關係上，仍存在明顯落差，有43.3%民眾對於家人與糖友建立親密關係或結婚感到猶豫；另有15.2%認為「糖尿病」病名「令人不愉快」。

國健署署長沈靜芬說，糖尿病不是人生句點，只要及早篩檢、積極治療，糖友的健康狀況有機會大幅改善，甚至逐漸趨近一般人，期待社會對糖友不要再投射異樣的眼光。而為落實及早篩檢的目標，今年起，國健署已將成人免費健檢的門檻下修至30歲，參與者每5年可免費接受一次健康檢查。

沈靜芬表示，具家族史、肥胖、代謝症候群特質、久坐或作息不規律等高風險因素族群，更應把握機會篩檢。只要及早偵防、積極治療、控制三高，多數糖尿病友都能維持穩定健康狀態與良好生活品質。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤強調，只要穩妥管控，糖尿病友的餘命與一般人幾乎無異，也享受健康生活，過去民眾普遍以為糖尿病是高度遺傳或是不可逆的，以致於影響一般人與病友成家庭的意願，但近年日本甚至已出現「糖友平均餘命勝過整體人口」的現象，凸顯透過積極管理的意志與行為改變，及醫病協同努力，可望將糖尿病對健康的不利影響降至最低。

糖尿病衛教學會常務理事簡銘男則強調，疾病名稱不該成為標籤，呼籲推動更易於瞭解的多元稱呼，例如中英文名稱並列，包含增加T1D (第1型糖尿病)、T2D (第2型糖尿病)的使用，以減少誤解與情緒性反應。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

