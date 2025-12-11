想學賴清德卻鬧笑話？柯文哲推「土城十講」被酸爆 卓冠廷也補刀

即時中心／高睿鴻報導

總統賴清德先前推出「團結十講」巡迴演說，引發國人熱烈迴響，但沒想到，先前因「京華城案」涉貪、慘遭羈押逾1年的前民眾黨主席柯文哲，似乎也覺得這是拉抬聲勢的好方法，竟依樣畫葫蘆、打算推出「土城十講」，打算以分享關押期間的故事，繼續吸引支持者追隨。然而，此舉不僅遭外界批評「畫虎不成反類犬」，民進黨新北議員卓冠廷稍早更透露，連國民黨的議員都看不下去，公開拜託柯文哲，別再到土城開講了。

雖然柯文哲眼下仍官司纏身，京華城案、政治獻金侵占等案也還在審理階段，但他似乎已等不及大鳴大放；揚言參照賴清德，推出「土城十講」系列，引發外界熱議。政治評論員、前柯文哲幕僚吳靜怡就大酸，柯文哲進行「土城十講」之前，應先繳清5000萬違法政治獻金，否則，演講系列乾脆正名為「前進土城」。

尷尬的是，雖然「藍白合」目前看似打得火熱，但沒想到，藍營部分人士也對柯的做法感到不以為然。卓冠廷稍早表示，自己在錄製政論節目時，聽到國民黨新北市議員林金結，直接公開拜託柯文哲，「不要再到土城開講了！」；他轉述道，林金結認為柯文哲每次到土城，都已經影響警方勤務、交通跟附近民眾的生活。因此，林金結希望，柯文哲要講可以去其他地方講。

對此，卓冠廷也大表贊同，直言說：「同樣身為土樹三鶯議員的我，卓冠廷附議，贊成打+1！」。





