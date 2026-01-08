想導《蠟筆小新》！ 鈴木龍也靠iPad創作《無名の人生》翻身

動畫長片《無名の人生》導演鈴木龍也再度來台宣傳電影。（佳映娛樂提供）

去年金馬影展才帶著一人製作動畫長片《無名の人生》驚豔四座，鈴木龍也今（8日）抵台接受台灣媒體訪問，笑說沒想到麼快再來，「上次來就覺得很有歸屬感，華山簽名會來了100多人，真的嚇到我了。」這次他把行程當成「獎勵旅行」，身上穿著上回在中山站買的「台北仙人怕事多」帽T，他點名想再逛逛二手衣補貨，甚至打算進電影院當一回普通觀眾，「最近在日本沒什麼機會看，也想體驗看看台灣戲院的氛圍。」

鈴木龍也導演靠著一部iPad，耗時1年半創作《無名の人生》從零到有，期間靠著媽媽的料理撐過來，完成後也讓媽媽與姊姊搶先看自己的心血。（佳映娛樂提供）

這部入圍安錫影展、耗時一年半一人包辦所有工序的奇蹟之作，背後其實是靠「媽媽的料理」撐過來的；鈴木導演透露，製作期間整整兩年處於無業狀態，全靠熱情支撐，他笑說上個月藍光DVD出版，特別收錄跟媽媽的對談，「從小家裡採放任教育，讓我做自己想做的事，現在想想覺得蠻感激的。」當初電影製作完成，姊姊和媽媽是第一批觀眾，在家裡用電視看完作品，後來才知道當電影在老家仙台戲院放映時，媽媽還特地跑去向戲院負責人致謝，「她很內向，那是她表達支持的方式，真的蠻感動的。」而作品受到海外影展注目與喜愛，鈴木龍也導演坦言：「現在電影成功了，因為是我一手做出來的，收入不用分給別人，確實比以前好過一點。」

鈴木龍也導演一坐下來就拿手機拍咖啡，笑說：「好喜歡台灣，覺得什麼都很新奇有趣。」（佳映娛樂提供）

談起創作過程，鈴木龍也像是在玩一場「打怪遊戲」，沒有劇本，每天工作12小時，卡關就上網找素材激發靈感。片中涉及牛郎、偶像練習生等地下世界的真實描繪，源自他在酒吧工作的見聞，他坦言自己私下是個不折不扣的追星族，跨年才剛看完Timeless 和 Number i 的演出，「看到頂尖偶像的表演會很雀躍，我也曾擔心片中寫太多黑暗面，以後沒人想跟我合作。」即便被譽為天才，他仍每週進戲院觀察流行趨勢，就怕「一人製作」會太沉溺於自我，忘了觀眾的存在。

喜歡上台灣的鈴木龍也導演坐上摩托車感受台北下班時間的車陣。（佳映娛樂提供）

「我其實很羨慕《鏈鋸人》那種預算，片尾名單的人數是我目前遠遠達不到的程度。」鈴木謙遜地把自己定位在學習者，未來的夢想清單甚至包括想執導《蠟筆小新》劇場版。對台灣建築物那種「不統一、有生活感」的陽台情有獨鍾的他，透露未來或許會將這份電影感放進作品中。面對害羞卻溫暖的台灣粉絲，他真摯地說：「我不確定能為大家做什麼，只希望喜歡的朋友能多推薦，讓更多人透過這部電影更喜歡日本。」《無名の人生》將於2026年1月9日在台上映，更多預售票及上映相關訊息請鎖定「佳映娛樂」FB 粉絲專頁https://www.facebook.com/Jointmovie.tw

