想巧遇台灣藝人要去這？娘娘曝泰國人「不拜四面佛」狂推：一天拜9間廟罪孽多重
談話節目《阿姐萬歲》將於下週一晚間10點30分播出主題為〈來我的家鄉你絕對不能錯過這些！〉的精彩內容。本集邀請泰國代表Alizabeth娘娘、美國洛杉磯的華安祖，以及台灣、瑞典混血的柴克Zac同台，從美食、節慶一路聊到文化衝擊，笑料與金句齊發，其中娘娘一登場就火力全開，和苗可麗、陳孟賢的互動更是把現場氣氛直接推到最高點。
道地泰式辣度狠甩台灣 朋友辣到邊吃邊哭
節目一開始進入「家鄉必嚐美食」單元，娘娘端出道地泰式料理「打拋豬」與「辣生蝦」，還沒開動就語出驚人直言：「打拋豬加番茄是死罪！」讓苗可麗當場傻眼。娘娘解釋，「打拋」不是料理方式，而是一種葉子，正確作法更不是加九層塔，更不能出現番茄，一想到就直呼「會氣死」。他也笑說，自己在台灣的愛店因為太常去吃，還被誤以為是老闆，這次外帶還特別交代「不要太辣」，沒想到苗可麗一口下去立刻狂喊「好辣！」整個人瞬間熱起來，卻仍忍不住認證：「這是我吃過最辣、但也最好吃的打拋豬！」
娘娘更補上一句經典金句：「去泰國沒有拉肚子，就等於沒去過泰國。」柴克立刻認同，提醒大家一定要帶腸胃藥。娘娘也現場教學旅遊秘訣，建議「生辣的東西一定要留到最後一天吃」，才不會影響行程，還爆料曾帶台灣朋友去吃道地泰式料理，對方辣到邊吃邊哭，隔天直接拉肚子請假不能上班，笑翻全場。
潑水節曼谷最好玩 娘娘警告小心被「吃豆腐」
聊到家鄉必去景點與節慶，娘娘分享泰國新年潑水節秘辛，自嘲曾經「走過去沒人潑，走回來還是全乾」，直接懷疑人生還補一句：「女生漂亮的話會特別濕。」他更形容，如果苗可麗去參加潑水節，肯定會被一群人圍住搶著潑水，根本走不動，也提醒潑水節最好玩就在曼谷，但一定要小心被吃豆腐。
此外，娘娘還透露泰國全國竟有超過四萬座寺廟，並推薦特有的「一天拜九間寺廟」行程，笑說曾跟媽媽一起去拜，拜到懷疑人生，忍不住反問：「我的罪孽是有多重？」他也爆料，想巧遇台灣藝人可以去拜四面佛，反而泰國人不會特別去那裡。節目在笑聲不斷中，讓觀眾看見各國文化差異與生活趣事，《阿姐萬歲》再次用最生活化、最敢講的方式，證明美食與文化，永遠是拉近人與人距離的最佳橋樑。
