想巧遇！南韓男團2PM玉澤演「零偽裝」台中Long Stay：搭公車出沒

南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）近日在台中出沒。取自玉澤演IG



南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）在11/1宣布結婚喜訊，粉絲根據其IG動態，發現當時他人其實在台灣，且連日來到訪台中多處景點，從其限動發現，玉澤演體驗台中公車搭乘、也到過台中市政府辦公大樓前打卡，去過彩虹眷村、國美館（國立台灣美術館）、宮原眼科，還被人捕捉在成真咖啡台中審計店喝咖啡休息。粉絲暴動議論著好想巧遇。

南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）近日在台中出沒，他本人也不吝嗇在IG限動分享。取自玉澤演IG

「玉澤演現在是住在台灣嗎」、「又去了宮原眼科，玉澤演真的一直啪啪造欸，彩虹眷村》美術館》宮原眼科」、「有人認得出來嗎！是2PM玉澤演嗎？在台中！剛剛在等車，突然對到眼，我眼睛睜大，我的第一直覺好像在哪裡看過？結果他對我點頭就速速走了！戴帽子、口罩、很壯！不知道是不是本人，但是一個人而已，應該不太可能吧？」「沒錯喔！他剛剛來照片上全家買完就走了，(剛好是我結帳)」。

南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）近日在台中出沒，且體驗的搭乘公車，十分親民。取自玉澤演IG

南韓男團2PM成員玉澤演（Ok Taecyeon）近日在台中出沒。取自玉澤演IG

是真的！玉澤演10月16日現身台北101來台參加品牌活動，便透露會在台灣Long Stay拍戲。玉澤演本人也不吝嗇，在社群限動與分享造訪台中多處景點的點點滴滴。從10月25日起，出現在勤美誠品綠園道「酒祭」活動、「爵士音樂節」以及繼光商店街「大墩鈴蘭通啤酒節」都可以看到他「零偽裝」身影。

玉澤演跑到台中市政府辦公大樓前打卡，也曝光了體驗搭公車照片，十分親民。10月29日去了男星林柏宏推薦的Phase Coffee Roasters享用咖啡和甜點。5日，出沒彩虹眷村、國美館（國立台灣美術館）、宮原眼科。整個人融入台中生活，也被粉絲拍下。

玉澤演的求婚照去年就曾被公開。資料照

