想帶家人出遊！ 孝子買刮刮樂「求加菜」 財神爺感動出手了





大家如果中獎會選擇自己花，還是跟家人分享呢？一名刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒，就是一位孝順的年輕男子。據代理人謝小姐描述，當天男子是剛訂好春節連假要帶著全家人去韓國旅遊的機票，這筆旅費讓他荷包大失血，正在為查找平價民宿而苦惱。

剛好路過彩券行，注意到櫃檯旁擺了財神爺神像，心想若財神爺能幫忙「加菜」就好了，他一眼就看中距離最近的一張「2,000萬超級紅包」，心裡想著「財神爺，離你這麼近，求你給我一點力量吧！」

刮到一半，他驚喜瞪大眼睛狂笑，拿著彩券興奮揮舞說：「天啊！真的刮中大獎100萬元，這下不必省錢住民宿，讓全家直接升等住首爾五星級飯店，感謝財神爺，讓小資旅遊瞬間升級變成豪華孝親之旅！」

（封面圖／東森新聞）

