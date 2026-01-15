想帶家人過年國旅！試算見「1超慘現實」：淡季去日本

生活中心／徐詩詠報導

每逢過年春節期間，不少民眾會利用長假空檔，赴台灣各觀光景點旅遊。不過近幾年來，社群上不斷出現過年連假國旅費用幾乎快跟出國差不多的討論。日前有網友透露，自己原本想在過年期間帶家人國旅，不料實際試算後發現每晚房價竟要6000元起跳，甚至還有破萬房型，讓他相當失望。

房價一查傻眼 網友直言「現在台灣是有錢人在玩的」

該名網友在Dcard寫下：「快過年了，原本想說今年不要那麼累，留在台灣支持一下國旅，順便帶家人去外縣市走走（想說去個宜蘭或花東）。結果這兩天打開訂房網，查完價格後，我默默地把視窗關掉，然後打開航空公司官網查飛日本的機票。我發現一個很殘酷的事實：現在的台灣，是有錢人在玩的。我們這種窮人，只配出國。」

想帶家人「過年國旅」！試算見「1超慘現實」直接關網頁：淡季去日本

該網友本來想帶家人國旅。（圖／翻攝Dcard）





國旅3大痛點遭酸「殺雞取卵」

他進一步列出3點情況，包括「令人絕望的房價」、「把觀光客當盤子」、「只有我覺得國旅在殺雞取卵嗎？」。該網友不諱言，看了一下除夕到初三的房價，那種普通到不行、看起來像長輩家改建的民宿，一晚敢開6000元到8000元；稍微有點設計感、乾淨一點的商旅，一晚直接破萬。如果是叫得出名字的星級飯店，兩晚加起來的錢，已經夠買一張飛東京甚至北海道的機票，還有找。他更嘲諷，花1萬2住一晚，早餐還是稀飯配肉鬆，這CP值到底在哪？

想帶家人「過年國旅」！試算見「1超慘現實」直接關網頁：淡季去日本

該網友認為台灣人愛出國不愛國旅，為事出必有因。（圖／民視新聞資料照）





國內消費愈來愈貴 同樣預算「出國更快樂」

此外，在台灣玩老街、小吃價格一年比一年貴，去夜市隨便吃幾樣，一張500元就不見了。反觀去日本，吃一碗道地的拉麵或定食，算上匯率，可能還比台灣百貨公司美食街便宜。他也直言，從行人秩序、整體旅遊體驗、服務品質到住宿細節，「真的沒有比較沒有傷害」。每次連假就喊沒人、訂房率低，然後業者出來要補助，但房價降不下來（或根本不想降），品質也沒有明顯提升。

想帶家人「過年國旅」！試算見「1超慘現實」直接關網頁：淡季去日本

該網友認為，國內過年期間住宿價格，已經超過東京來回機票。（圖／民視新聞資料照）





秒砍國旅計畫 年後請假淡季飛日本

最後他表示，與家人討論後決定不出遠門，就在家睡覺，或找間好餐廳吃一吃，把錢省下來，等年後請假淡季去日本玩。他也感嘆：「如果年終沒有領40個月，過年期間還是別挑戰國旅了，那是給真正的有錢人去的。」





