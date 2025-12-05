「想幫妳按摩」20年資歷男主播爆性騷！女同事忍5年崩潰 華視懲處出爐

華視已婚男主播爆性騷女同事，懲處出爐了。（示意圖，資料照）

據報，華視一名有20年資歷的已婚台語男主播今年9月被踢爆長期性騷有家室的女員工，時間長達5年，女員工不堪其擾告上勞工局。事件爆發後該名男主播的節目全面停播，華視在經歷2個月後今（5日）公布懲處決議。

屢傳逾矩訊息性騷！女同事拿老公當擋箭牌也無用

綜合媒體報導，華視的台語男主播5年來持續用逾矩的言語文字傳訊息，對另一名不同部門的已婚女員工進行性騷，稱想幫對方按摩、讚美她的身材，還說「想念妳」之類的內容，女方則一再以有老公小孩為由回應他。

女員工不堪其擾，屢次向主管求救，但沒有得到回應，身心俱疲的她只好求助身心科；今年6月該名男主播甚至藉故將手碰觸她的大腿，讓她終於忍無可忍，找上工會向台北市勞工局揭發其惡行。

連聲音都不能用！男主播爆性騷後遭全面封殺

據悉，男主播的性騷行徑曝光後，華視立刻發布聲明強調職場性騷零容忍，將依《性別工作平等法》及內部規定進行調查，在性平會調查期間也暫停男主播的工作，報導稱，男主播不僅全面停播、不再露臉，甚至連小單元的配音也禁用，等同全面封殺。

男主播道歉了 華視性平會調查懲處出爐

男主播被爆料後受訪表示，對於造成對方這麼大的傷害她很抱歉，但稱他沒有冒犯對方的意思，也不知道她在看身心科，希望可以彌補，並表示會坦然面對公司調查。

經過2個月多後，華視今貼出公告，針對該名男主播祭出懲處，事由寫道其個人言行不當，違反公司職場倫理，依獎金核發暨員工獎懲管理辦法第十三條第七款規定，予以懲處，記大過一支。

