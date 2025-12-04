想幹什麼？北京調動「上百軍艦、海警船」至東亞各水域 規模史上最大
想幹什麼？北京調動「上百軍艦、海警船」至東亞各水域 規模史上最大
即時中心／林耿郁報導
近期日相高市早苗「台灣有事」言論，以及總統賴清德宣布增加1.25兆國防預算開支，都讓中國敏感神經持續遭到觸動；如今北京正大舉派出上百艘軍艦與海警船，前往東亞各處水域部署，引發國際社會高度緊張。
意欲何為？路透社獨家報導，中國近期在東亞多處海域，一口氣部署超過100艘軍艦、海警船，為歷來最大規模的海上武力展示。
本次部署範圍，包括黃海南部、東海、南海及西太平洋等地，台、日、韓都在海軍威脅的範圍之內。
對於中方的異常行動，我國安局長蔡明彥表示，目前在西太平洋有4個中國「艦隊編組」運作中，但台灣已全面掌握其動態。
蔡明彥強調，我們必須盡可能廣泛預判敵情，並持續緊盯其行動變化。但未透露中國艦隊詳細組成與具體位置等敏感資訊。
一名不具名官員向路透社透露，部分中國軍機、軍艦，持續在西太平洋操演「拒止作戰」（access-denial），其目的在於爆發衝突時，阻止「外部力量」前來支援台灣。
這名人士認為，超過百艘的艦船已超出合理的「防衛需求」，為區域安全帶來風險。
不過有另外2名不具名官員則回應，各國雖高度關注中國的異常動作，但目前看來仍屬「例行演訓」，靠近台灣周邊的中國艦艇數量並無「明顯上升」，暫時不構成立即危機；但仍需嚴加防範與監視，以防意外衝突降臨。
原文出處：快新聞／想幹什麼？北京調動「上百軍艦、海警船」至東亞各水域 規模史上最大
