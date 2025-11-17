即時中心／林耿郁報導

司馬昭之心？英國BBC《Panorama》踢爆，中國自21世紀以來，前後在英國投入超過450億英鎊（約新台幣1.85兆元）的天文數字投資，讓北京得以從英國取得具「軍事用途」潛力的尖端技術，引發倫敦政界、情報單位高度擔憂。

想幹什麼？據研究機構AidData向BBC提供的資料顯示，英國是G7國家當中，最容易遭中國資金介入高科技領域的國家；而這波投資高潮，始於中國2015年起推動的「中國製造2025」戰略，中方聚焦航太、電動車、機器人等尖端產業投資，並藉此取得相關技術。

最受矚目的案例是英國晶片設計公司「想像力科技（Imagination Technologies）」；2017年，該公司以5.5億英鎊（約新台幣2,258億元） 賣給私募基金「峽谷大橋（Canyon Bridge）」，但基金背後的資金，主要來自中國國企「中國改革基金公司（China Reform）」。

後續更爆出，中方曾要求將該公司的敏感技術「全面轉移」至中國；還要求裁撤英國工程師、由中國團隊「接手」。而該公司持有的敏感技術，可能具有極高的「軍事價值」，可被用於導彈、無人機的演算法當中。

公司前執行長Ron Black在嚴正拒絕後，遭高層撤銷職務；後知後覺的英國政府直到事件後期才介入，但核心技術早已外流至中國。

英國前通訊總部（GCHQ）首長Fleming表示，英方多年來對中國投資「過於寬鬆」，甚至到了置若罔聞的地步，使部分尖端科學、國防相關技術不斷落入中國手中；他警告，雖然英國在2022年起強化外資審查，但洩密風險並未「完全封堵」。

目前，英國新任工黨政府雖積極爭取外資，但內部也有議員質疑，政府對中國的審查報告「未公開」，擔憂經濟需求、國家安全之間存在結構性矛盾。

對於晶片機密技術外流一事，Canyon Bridge聲稱，中國「只對賺錢感興趣」；中國大使館則回應，中方「一貫要求」在海外經營的中國企業，嚴格遵守當地法律，並且中資企業積極為當地經濟、社會發展和創造就業機會「做出貢獻」，因此中企在海外受到「廣泛歡迎」。

原文出處：快新聞／想幹什麼？BBC專文踢爆 中藉大舉投資取得英國「關鍵軍用技術」

