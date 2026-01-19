想幹嘛？1.25兆軍購秘密會議落幕...黃國昌將機密資料帶出會議室！林楚茵：好在第一時間「被追回」、沈伯洋補充「質詢完急著走出去」

國防部長顧立雄今（19）日就1.25兆國防預算特別條例在立法院外交國防委員會秘密會議進行專報，但兩名參與會議的綠委林楚茵、沈伯洋透露，秘密會議結束後，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶出會議室，好在第一時間「被追回」。

綠委林楚茵上午在社群平台Threads上發文表示，全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員，「楚茵可先透露的場內資訊是， 黃國昌從委員會帶走機密資料，還好第一時間『被追回』。」

綠委沈伯洋也在臉書發文還原，今天國防機密會議黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。

沈伯洋指出，黃國昌質詢完、王定宇召委立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」

沈伯洋再說，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

