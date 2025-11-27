想幹麼？2中籍高中生大量拍攝韓國軍事設施 遭韓檢方拘留起訴

即時中心／徐子為報導



韓國水原地檢公共搜查部今（27）日以刑法「一般利敵罪」拘留並起訴2名中國籍高中生，因為他們多次入境韓國，且未經同意拍攝駐韓美軍設施、正在起降的戰鬥機等軍事管制設施，共計數百張照片。





《韓聯社》報導指出，韓國水原地檢公共搜查部今表示，2名被起訴的10多歲中國嫌犯自去年下半年至今年3月期間，分別3度、2度入境韓國，用相機拍攝正在起降的戰鬥機與管制設施等數百張照片。



檢警調查發現，2名中國籍嫌犯每次入境後都停留數日，會攜帶裝有望遠鏡頭的相機及手機，在多處軍事設施與國際機場附近活動並拍攝大量照片。調查還發現，他們在犯案時持有對講機，雖開啟電源但無法正常接收訊號。



據了解，他們曾於水原空軍基地、平澤烏山空軍基地（K-55）、平澤美軍基地（K-6）、清州空軍基地等4處韓美軍事設施，以及仁川、金浦、濟州機場等3處主要國際機場出沒。



2名中國籍嫌犯於3月21日下午在水原空軍基地附近拍攝起降中的戰鬥機，目擊到的居民報警後，隨後趕到的警方當場逮捕2人。警方根據他們的行蹤與手機鑑識結果，認定涉嫌一般利敵罪，並於上月底將案件移交檢方。



2名中國籍嫌犯在調查中供稱，「只是平時有拍飛機照片的興趣」。



韓媒報導指出，一般利敵罪是用來處罰損害韓國軍事利益或向敵國提供軍事利益者的條款。





