想快速減肥卻害怕針頭嗎？美FDA批准口服版GLP-1減重藥上市，與網紅「瘦瘦筆」擁有同樣功效

減肥藥市場迎來新變革！美國食品藥物管理局（FDA）日前正式核准、諾和諾德（Novo Nordisk）旗下的明星減肥藥「Wegovy」，口服版本將可上市販售。這不僅是全球首款獲得批准、專門用於減重的口服GLP-1藥物，同時也象徵過去一年在歐美各國爆紅的「瘦瘦筆」，將以更便利、壓力較輕的口服形式繼續風靡全球。

​諾和諾德發言人向外媒表示，Wegovy口服錠預計最快將於2026年1月，在全球各國廣泛上市。雖然目前注射型GLP-1藥物，像是Ozempic與Wegovy非常受到歡迎，但必須定時注射與「價格高昂」兩點，始終是不少潛在使用者難以跨越的心魔，特別是面對注射針頭。

廣告 廣告

為了加速普及率，諾和諾德已與川普（Donald Trump）政府達成協議，給予自費購買最低劑量的美國民眾優惠，每月僅需支付149美元（約新台幣 4,800 元），以換取該公司的關稅減免優惠。其最大勁敵禮來（Eli Lilly），也和華府達成類似協議，旗下新藥品預計將在未來數月內獲准上市。

減重效果驚人：與注射版不相上下

根據《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表的第三期臨床試驗數據顯示，使用高劑量口服藥的民眾，經過64週後、平均能減去初始體重16.6%比例。這項成績與注射型 Wegovy的15%減重效果旗鼓相當。

胃腸科醫師指出，口服藥錠相比針劑，會讓患者感到熟悉且不具威脅性，這不只是好吞服，在心理上也更容易被接受。

丹麥知名藥廠諾和諾德。（翻攝自公司官網）

但是，想要使用口服藥物瘦身，事前得做好充足「心理準備」，因為這款藥物並不能讓你「隨便吃隨便瘦」。減重中心專家提醒民眾，口服型的最大挑戰，在於能不能遵守所有規則。外媒報導提到，口服減重藥物規定使用者，必須在清晨醒來後第一時間服用，而且必須在完全空腹狀態、只能搭配不超過4盎司（約120毫升）的水。

臨床數據顯示，假如用戶沒能嚴格遵守上述規範，減重成效將大幅下降至13.6%。此外，因為害怕針頭選用口服版本，還得注意其副作用，由於藥錠會直接刺激你的胃部，很可能出現更強烈的噁心、嘔吐反應。

專家預測，口服劑型的製造難度，遠低於現有的注射針劑，這將有助於諾和諾德提升產能，解決過去幾年持續困擾市場的嚴重缺藥問題。儘管禮來旗下Zepbound 在數據上，仍保有22.5%減重冠軍寶座，但Wegovy口服錠被預期能憑藉「便利性」與親民價格，掀起2026年新一波減重話題。

更多風傳媒報導

