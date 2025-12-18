想快還是想深？Google「Gemini 3」新增三種AI應答模式

（記者石耀宇／綜合報導）Google今（18）日正式在Gemini服務中上線全新模型選項「Gemini 3 Flash」，並同步調整介面，將模型分為「快捷」、「思考型」與「Pro」三種模式，方便使用者依照需求在回應速度與內容深度之間做選擇，強調兼顧效率與品質。

圖／Google正式在Gemini服務中上線全新模型選項「Gemini 3 Flash」。（翻攝 Google官方部落格）

根據Google說明，「快捷」與「思考型」皆採用最新的Gemini 3 Flash模型，但運算策略不同：「快捷」偏重即時回應，適合查資料、改幾句文字、產生短內容等簡單任務；「思考型」則會投入較多推理資源，在回答前進行更多分析與結構調整，因此回應時間略長，內容也較完整、條理更清楚。

廣告 廣告

實際測試顯示，在同一段文字潤飾情境下，「快捷」模式主要針對錯字、標點與語句順暢度做微調；「思考型」則可能重新分段、調整前後鋪陳，強化段落邏輯與論述層次，更適合報告撰寫、企畫內容或長篇整理等用途。

第三種「Pro」模式則採用效能更高的Gemini 3 Pro模型，定位在專業與工作場景，包含進階數學運算、程式設計、技術文件撰寫、研究協助等高難度任務。部分高階功能（例如特定進階圖像生成）也需在「Pro」模式下才能啟用，一般日常聊天或簡單查詢多半無須切換到此模式。

Google也在介面上提供簡易指引：日常問答、生活資訊與短文字修改建議使用「快捷」；需要規劃行程、整理資料、比較方案、發想企畫等多角度思考情境，建議選擇「思考型」；若是專業領域計算、程式debug、技術研究等則交由「Pro」處理。

需留意的是，各模式均設有使用次數上限。免費用戶在「思考型」與「Pro」模式下，每日可用次數會依系統負載動態調整；若升級至付費方案Google AI Pro，每日最高可使用約100次高階模式；進一步升級至Google AI Ultra，則可將上限提升到每日約500次，方便大量依賴Gemini處理專業工作或長時間研究的使用者。

更多引新聞報導

別再嫌男友太色！中醫師揭「色男體質」竟藏多重好處

「龍之子」起飛日本！徐若熙傳獲軟銀3年15億日圓大約

