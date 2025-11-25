想念台灣歌迷！楊丞琳宣布12/21舉辦見面會 感謝粉絲25年相伴

台北市 / 武廷融 綜合報導

歌手楊丞琳宣布於12月21日在台北舉辦「好久不見·有且僅有的你們」粉絲見面會，近年到中國發展的她，許久沒有在台灣活動，楊丞琳也感謝粉絲25年的陪伴，「當思考到最想對你們說些什麼，其實就是那句『好久不見』」。

楊丞琳近期帶著新專輯回歸，也表達自己很想念台灣的歌迷。而她也正式宣布將於12月21日在台北三創生活園區舉辦「好久不見·有且僅有的你們」粉絲見面會，楊丞琳表示，希望能夠在年末這個感恩的時刻，感謝粉絲25年來的陪伴。

楊丞琳說「很多粉絲都長大了，也有自己的生活、自己的工作，甚至自己的家庭。但我非常開心，他們在空閒之餘還能關心我、支持我，在我需要的時候給予我力量。所以希望在新巡演開始之前、專輯發行之後，能抽一個下午的時間，與好久不見的粉絲們見面。」

她將這場見面會定義為一次「家人的聚會」，而見面會當天正逢冬至，楊丞琳也希望利用這個機會可以和大家一起分享她愛吃的湯圓。楊丞琳「好久不見·有且僅有的你們」粉絲見面會將採報名抽選，購買楊丞琳 2025 全新專輯《有且》(實體或數位專輯)，並完成報名表單，即可參加抽選，抽選結果將在12月17日公布。

