想恢復緊實翹臀 先從認識臀型開始
臀部老化其實比想像中更早出現！長時間久坐、少運動、姿勢不良，都會讓臀部肌肉慢慢鬆弛、線條變得不明顯，想恢復緊實翹臀，先從認識臀型開始。
臀部老化 4種常見類型 V型臀 常見於年紀較長者 臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大 線條難以矯正 彈力感消失 A型臀 亞洲常見類型 上半部沒肉、脂肪集中外側 微笑線厚重 顯得下盤寬大 O型臀 多見於過重或肥胖者 臀部圓寬厚實、脂肪堆積多 整體線條不明顯 H型臀 久坐族、缺乏運動最容易中！ 臀肌流失下垂、臀中肌凹陷 整體線條平坦、沒立體感
想讓臀部緊實翹起來，飲食絕對是關鍵之一
這樣吃 有效提臀： 足夠的蛋白質 雞胸肉、魚、蛋、豆類都很棒 是肌肉的建構原料 能幫助臀肌形成與生長 選擇優質碳水化合物 糙米、燕麥、地瓜能提供穩定能量 幫助運動後修復與恢復體力 多吃蔬果 像是菠菜、香蕉、番茄 富含維生素與抗氧化物 維持臀肌彈性與緊實感 補充健康脂肪 酪梨、鮭魚、堅果、橄欖油 能促進新陳代謝 減少脂肪堆積
除了日常飲食要注意之外，平時做相關運動，也可以維持臀肌緊實，堅持下來絕對有感
4招動作 有效提臀： （每個動作10下為一組 共做2組） 半側躺抬腿 → 訓練臀中肌與大腿外側線條 側向弓箭步 → 加強外展肌、修飾臀腿線 芭蕾式深蹲 → 強化大腿內側與臀部肌群 驢子踢腿 → 鍛鍊臀大肌 打造立體翹臀
營養師小提醒： 日常多補水，維持身體代謝與平衡，飲食盡量規律、均衡攝取，可採用「先菜後肉再澱粉」順序，增加飽足感又能控熱量，只要吃對、動對，每天一點點改變，想要翹臀不是夢。
