想想論壇發布「2025中國觀測報告」 列50項指標分析中國情勢

近年全球地緣政治與經濟連動變化加劇，為促使國際社會更加了解中國，想想論壇今天(23日)發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會與政治5個面向建構出共50項觀測指標，盼以一套長期、系統性的架構協助產官學研界瞭解中國內部情勢趨向。

想想論壇表示，報告內的指標數據僅呈現目前一個時間的切面，未來將持續追蹤觀察、滾動更新。此外，由於中國體制特殊，一方面社會由下而上的動能較受壓抑，另一方面國家整體對風險抑制、延後而轉化的韌性則可能較強，在觀測這些指標趨勢變化時，不應輕易妄下結論。

廣告 廣告

根據「2025中國觀測報告」的各章節摘要指出，自2021年中國房地產崩跌，中國經濟正在經歷一個劇烈轉型：房地產崩跌造成地方土地財政無以為繼，地方財政與融資平台陷入困境，民間投資與消費快速萎縮，經濟學界普遍認定中國經濟衰退已經是結構性而不是週期性。但中國中央政府面對外部日益激烈的地緣政治競爭，尤其AI革命帶來的機遇與挑戰，選擇不直接處理內需不振問題，而是計畫透過中國高科技製造業生產力的躍升來拉動經濟成長。

該報告也觀察從2024年7月的中共中央20屆三中全會到2025年10月的四中全會各項政策宣示，中國政府的經濟政策沒有要改變方向的跡象，仍是重生產、輕消費，從供給側集中資源加速高科技製造業產業升級，所以2025年中國經濟仍是延續疫情結束以來「內冷外熱」的趨勢。

「經濟」方面：2025年實際經濟成長估計為4.4%(中國官方發布值為5%)，投資與消費皆持續疲軟，內需不振加上供應鏈自主的轉型造成進口下降，使得今年中國整體貿易順差首度突破1.2兆美元，讓全球更加警覺「中國衝擊2.0」(China Shock 2.0)的通縮輸出，但因為外資撤出造成高科技產品出口占比反而下降的新現象，產業升級政策效果待進一步觀察。

「金融」方面：在房地產下行、地方財政弱化與民間部門去槓桿並行下，中國經濟已呈現典型的「資產負債表衰退」(balance sheet recession)，使貨幣政策由成長刺激工具轉化為僅能維持金融體系靜態穩定的防禦性機制，這種做法雖避免了急性危機，卻將風險隱藏於系統內，導致資源嚴重錯置並延宕資產重估，成為未來經濟長期低成長的重大隱憂。

「財政」方面：延續近年趨勢，中國政府財政收入與支出占GDP比例雙雙下降，財政赤字與債務發行皆創歷史新高，預估未來將持續攀升，如果加上隱藏性債務，中國政府的債務占GDP比例已與美國相當，但因中國政府財政收入偏低，未來償債能力堪憂，對整體經濟將造成「雨天收傘」的效果。

「社會」方面：一般人民收入增長趨緩而兩極分化，失業率升高，債務負擔壓力沈重，人民對經濟前景信心不斷下滑，造成結婚率與生育率都快速下降，社會保障又因為地方財政危機而不斷縮水，社會不滿情緒升高，具體表現在疫情後的社會抗爭連年增加。但與胡錦濤時代的高峰相比，現在新的抗爭訴求主要是體制不公而不是經濟利益受損，這表示人民與中共以接受集權來換取生活改善的社會契約已經瓦解，甚至有人主張已出現「新階級戰爭」。

「政治」方面：2025年政治上最明顯的趨勢就是「打貪」的力道再度強化，至今總體看來，20大期間的力道與18大比較是有過之而無不及，尤其今年四中全會中央委員與候補委員的缺席率是所謂改革開放以來所僅見，且集中在習近平親自提拔的解放軍高階將領，而觀察全黨的反腐與黨紀運動，也發現20大強過18大的趨勢，顯示習近平領導的中共內部出現越集權越不安穩的「史達林邏輯」。

想想論壇表示，這份報告定位為初探式研究，主要內容包括分析中國經濟「內冷外熱」趨勢及中國政府持續「重生產、輕消費」的政策路線，期待透過持續的修正與對話，讓這套觀測架構更成熟、更精確，以提供各界長期追蹤參考。中、英文完整報告已刊載在想想論壇網站，供各界下載參考。

「2025中國觀測報告」報告作者群除計畫主持人陶儀芬外，還包含前金融研訓院院長黃崇哲、國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣。小組顧問包括台大經濟系教授林明仁、中研院社會所研究員陳志柔、台大經濟系教授樊家忠、政大財管系副教授盧敬植等。(編輯：鍾錦隆)