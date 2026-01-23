想想論壇發布「2025中國觀測報告」 50項指標持續追蹤、滾動更新

「2025中國觀測報告」列50項客觀指標 想想論壇：「知中」從客觀分析開始。（曾薏蘋截圖）

曾薏蘋／台北報導

近年全球地緣政治與經濟連動變化加劇，為促使國際社會更加了解大陸，前總統蔡英文「小英基金會」籌設的「想想論壇」今發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會與政治五個面向，建構出共50項觀測指標，盼以一套長期、系統性的架構協助產官學研界瞭解中國內部情勢趨向。強調由於中國體制特殊，一方面社會由下而上的動能較受壓抑，另一方面國家整體對風險抑制、延後而轉化的韌性則可能較強，在觀測這些指標趨勢變化時，不應輕易妄下結論。

「2025中國觀測報告」由想想論壇與台大政治系副教授陶儀芬合作，在過去一年，邀集國內外長期關注中國政經議題的學者專家座談，組成「中國觀測小組」，廣泛蒐集中國政治、經濟與社會統計數據，並參考世界主要智庫分析報告，透過反覆討論與嚴謹推敲，歸納出50項觀測指標，作為長期追蹤中國內部穩定度與風險變化的基礎。

內容指出，在政治上，觀察共產黨黨的反腐與黨紀運動，也發現20大強過18大的趨勢，顯示習近平領導的中共內部出現越集權越不安穩的「史達林邏輯」。普遍預測中國政府仍會維持集中資源加速科技自主，以提高生產力來因應外部地緣政治競爭與解決內部經濟問題。

經濟層面，因為民間投資萎縮，整體固定資產投資出現1995年以來的首次衰退，消費成長也降到3.7％，而消費者物價指數（CPI）持續在零上下徘徊，實際已進入通貨緊縮，只有出口獨撐經濟成長。

金融部分，中國經濟已呈現典型的「資產負債表衰退」(balance sheet recession)，使貨幣政策由成長刺激工具，轉化為僅能維持金融體系靜態穩定的防禦性機制。 為維繫表面平穩，政府透過債務置換與行政監管等「萬里長城式」手段，將資產價格下跌的衝擊轉入金融機構帳面，壓制風險顯性化 。這種做法雖避免了急性危機，卻將風險隱藏於系統內，導致資源嚴重錯置並延宕資產重估，成為未來經濟長期低成長的重大隱憂。

至於財政，如果加上隱藏性債務，中國政府的債務占GDP比例已與美國相當，但因中國政府財政收入偏低，未來償債能力堪憂。由於中國中央政府聚焦地緣政治競爭，在財政政策上，以持續降低民生相關支出比例與提高個人稅賦負擔來緩解財政壓力，對整體經濟造成「雨天收傘」的效果。

談到社會，一般人民收入增長趨緩而兩極分化，失業率升高，債務負擔壓力沈重，人民對經濟前景信心不斷下滑，具體表現在疫情後的社會抗爭連年增加。但與胡錦濤時代的高峰相比，現在新的抗爭訴求主要是體制不公而不是經濟利益受損，這表示人民與中共以接受集權來換取生活改善的社會契約已經瓦解，甚至有人主張已出現「新階級戰爭」。

想想論壇表示，過去一年中國政經局勢發生劇烈變化，這份報告領先於多數海外機構，將政治面與社會面列為核心分析對象，除了經濟，也用客觀數據指標來追蹤中國社會與政治發展趨勢。

想想論壇指出，尤其台灣在語言、地理與長期研究經驗上的優勢，能夠更細緻地掌握中國各項數據背後的社會情緒與政治脈絡，補足國際研究在質化分析上的不足。「2025中國觀測報告」也同步推出英文版本，將與國際智庫與國際政策社群進行更廣泛、深入的交流。

想想論壇表示，這份報告定位為初探式研究，主要內容包括分析中國經濟「內冷外熱」趨勢及中國政府持續「重生產、輕消費」的政策路線，期待透過持續的修正與對話，讓這套觀測架構更成熟、更精確，以提供各界長期追蹤參考。中英文完整報告已刊載在想想論壇網站，供各界下載參考。

想想論壇強調，報告內的指標數據，僅呈現目前一個時間的切面，未來將持續追蹤觀察、滾動更新。

報告作者群除計畫主持人陶儀芬外，包含前金融研訓院院長黃崇哲、國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣。小組顧問包括台大經濟系教授林明仁、中研院社會所研究員陳志柔、台大經濟系教授樊家忠、政大財管系副教授盧敬植等。報告初稿完成後亦邀請中研院政治所研究員蔡文軒、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台經院研究員陳華昇提供外部意見。

