想想論壇「中國觀測報告」 高官清洗社會抗爭納指標

（中央社記者李雅雯台北23日電）前總統蔡英文所創「想想論壇」今天發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會、政治等5大面向建構50項觀測指標，高官清洗、社會抗爭也納入，做為長期追蹤中國內部的基礎。

想想論壇23日首度發布中國觀測報告，報告作者群包括計畫主持人、台灣大學政治學系副教授陶儀芬、前台灣金融研訓院院長黃崇哲、國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣。

陶儀芬今天對中央社談及報告撰寫緣起。陶儀芬說，過去1年多經常與台灣、海外中國議題專家座談，領域遍布政治、經濟、社會，訊息量龐大，於是也開始構思找出觀察指標做為可以客觀長期觀察中國內部變化、趨勢的基礎。

她提到，現在前往中國的學者、記者愈來愈少，這個情況不光是台灣，全世界都是這樣子，倘若到了中國，也不見得有願意受訪的在地人談及中國現況；透過公開的數據建構資料庫、觀測指標，這是目前可以客觀掌握中國發展的方式。

2025中國觀測報告建構50項觀測指標，包括社會抗爭事件統計、政治高層與軍方人事人數變動統計。陶儀芬說，觀測報告編寫過程也參考了外國智庫、投行發布的報告，有大型投行年度報告已經開始觸及中國社會穩定部分，因為這與中國人民銀行的貨幣政策走向、刺激內需目的等相關。

她強調，為了觀測報告完整性，勢必也要掌握社會、政治等面向，尤其去年中國發生四川江油抗議、于朦朧、軍方高層整肅等事件；中國官方不會公布社會抗議事件，該部分可從有公信力團體公布資訊加以追蹤，中國政治、軍事高層人事變化則有公開的、官方的訊息可依循。

陶儀芬說，這份中國觀測報告可以成為與台灣、國際、中國智庫交流的節點，中國對於台灣、世界是一個重要的、必須掌握的國家。目前規劃每季更新數據資料，若出現戲劇性變化，評估半年釋出1份觀測報告；倘若沒有，將以1年釋出1份報告頻率進行。

想想論壇透過新聞稿表示，中國政經局勢過去1年發生劇烈變化，這份報告領先於多數海外機構，將政治、社會面向列為核心分析對象；除了經濟，也用客觀數據指標追蹤中國政治、社會發展趨勢。

想想論壇指出，台灣憑藉在語言、地理與長期研究經驗上的優勢，能夠更細緻地掌握中國各項數據背後的社會情緒與政治脈絡，補足國際研究在質化分析上的不足，2025中國觀測報告同步推出英文版本，將與國際智庫、國際政策社群進行更廣泛、更深入的交流。

2025中國觀測報告摘要指出，中國政府公布去年經濟成長率為5%，實際估計為4.4%，投資、消費持續疲軟，消費者物價指數（CPI）成長率在「零」左右徘迴，實際已經進入通貨緊縮，依靠出口獨撐經濟成長。

中國政府財政收入與支出在國內生產毛額（GDP）占比雙雙下降，財政赤字與債務發行皆創歷史新高，預估未來將持續攀升，如果加上隱藏性債務，中國政府債務在GDP占比與美國相當，中國政府財政收入偏低，未來償債能力堪憂。

中國人民對於經濟前景信心下滑，結婚率、生育率快速下降；地方財政危機使社會保障縮水，社會不滿情緒升高。去年政治最明顯趨勢為「打貪」力道再強化，中共總書記習近平領導的中共內部出現愈集權、愈不安穩的「史達林邏輯」。（編輯：陳鎧妤）1150123