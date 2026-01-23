想想論壇「2025中國觀測報告」學者：中國內需疲弱難解 陷「內捲化」壓力

「想想論壇」今日(23日)發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會及政治5大面向建構50項觀測指標，分析中國內部在當前國際與國內壓力下的趨勢與風險。計畫主持人陶儀芬表示，中國在疫情後內需遲未回升，消費與投資動能不振，使通貨緊縮加劇，社會逐漸出現「內捲化」壓力。

前總統蔡英文所創立智庫「想想論壇」23日發布《2025中國觀測報告》。報告以長期、系統性視角追蹤中國政經變化，建構包含經濟、金融、財政、社會與政治5大面向的觀測架構，累計50項觀測指標(monitoring indicators)，用以評估中國內部在當前國際與國內壓力下的趨勢與風險。

報告作者群由台大政治學系副教授陶儀芬作為計畫主持人，並邀集前台灣金融研訓院院長黃崇哲、國防安全研究院副研究員王占璽及中華經濟研究院助研究員王國臣共同撰寫。

陶儀芬表示，Covid-19疫情後中國內需不振，消費與投資都不如前，過去地方「土地財政」與大量投資帶動成長模式，隨房地產泡沫破滅後難以延續。她表示，中國內部經濟學者、國際金融機構IMF都認為，中國政府仍有舉債空間，應以財政能力處理房地產問題，並透過社會福利支出與「大規模的財富重分配」提升民眾消費能力，帶動內需成長。

但在AI競爭下強調科技自主，並將有限的財政與金融手段投入製造業升級，陶儀芬認為，中國推動「新三樣與AI Plus」政策，導致內需遲未回升，社會上通貨緊縮，形成「經濟內冷外熱」情況，企業不願投資，出現「內捲化」趨勢，過剩產能轉向海外出口，使今年貿易順差創歷史新高1.2兆美元。

陶儀芬表示，經濟結構問題反映在社會層面，貧富差距擴大、失業升高，社會不滿情緒增加，她分析，胡錦濤時代抗爭多為個別經濟利益，但近一兩年的抗爭更偏向對「整個體制不公」。不過她也認為，中國內部壓力短時間內難以威脅習近平政權，她分析，過去一年中國內部政治清洗，反映「越集權、不安全感越高」，但中國當前通貨緊縮，社會不滿更像「得到憂鬱症」的樣子，與通貨膨脹可能引發的大規模街頭抗議不同。

至於中國內部壓力對台影響，陶儀芬認為，「假若中國決策者是理性」，此時應在台海不會有「冒進的做法」，原因是中國經濟「非常依賴出口」，官方數據顯示今年經濟成長5%，出口對成長貢獻度達33%，為1997年以來最高，因此中國更需要穩定外部環境。她說：『(原音)但他(習近平)也擔心說，台灣更受到美日支持，而有更強的抵抗能力的情況會增加，所以應該還是會對台灣有一定程度的壓力，就像過去這段時間灰色地帶作戰，給台灣跟周邊鄰國一定程度的壓力，然後甚至於脅迫，但我覺得他理性的話，不會有一個大規模的軍事的動作，因為這對他來說風險太大。』

陶儀芬強調，任何理性的政權最優先目標都是「維持政權生存」，中國當前的核心仍是維持局勢穩定，並把重心放在高科技自主、避免被美國掌握「卡脖子」(Choke Point)弱點。