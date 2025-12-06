想懷孕卻一直沒消息？醫指「1元凶」 經血突然變多、周期怪怪的注意

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你有沒有發現月經不太正常，經血忽多忽少，甚至莫名其妙出血，或是懷孕一直沒消息？這些問題很可能跟子宮內膜息肉有關。

子宮內膜息肉是什麼？

婦產科嚴絢上主治醫師說明，子宮內膜息肉 是子宮內膜表面長出的良性組織突起，形狀像小肉球或小肉瘤，大小從幾毫米到幾公分都有。這些息肉是由子宮內膜的腺體和基質組成，血液供應豐富。息肉可能只有一顆，也可能同時長多顆。有些人完全沒症狀，有些則會出現不規則出血、經血量增加，甚至影響生育。

廣告 廣告

子宮內膜息肉原因？子宮內膜息肉症狀？

子宮內膜息肉 形成的原因目前醫學上還沒完全明確，但普遍認為跟體內荷爾蒙失衡有關，特別是雌激素過度刺激子宮內膜生長。除此之外，年紀越大，子宮內膜細胞變化越多，還有遺傳和基因變異，也可能讓子宮內膜 細胞異常增生，形成息肉。

而子宮內膜息肉症狀很不一定，有些人完全沒感覺，只有在做其他檢查時才發現。大多數患者會有月經不規則、經血量增加，或月經期間出血，尤其性行為後可能會出血。息肉較大時會引起經痛，下腹悶痛或壓迫感，嚴重時甚至可能導致貧血。

子宮內膜息肉怎麼檢查？

醫師會先問診和做婦科檢查，接著安排經陰道超音波做初步篩檢。最準確的是子宮鏡檢查，可以直接看到息肉，還能同時切除。切除後會送病理檢查，確認息肉是良性還是有其他問題。

嚴絢上補充，子宮鏡手術是目前治療子宮內膜息肉最推薦的方法，醫師能直接看到息肉並精準切除，不會傷害正常子宮內膜 。手術傷口小、疼痛輕微，恢復快，還能保留子宮功能，對有生育需求的女性特別重要。

子宮鏡手術會痛嗎？

子宮鏡手術通常會用局部或全身麻醉，手術過程中幾乎不會痛，只會有輕微壓迫感。術後可能會有像經痛的悶痛感，用止痛藥就能緩解。大部分人隔天就能正常活動，生活影響很小。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「這些動作」都會害子宮脫垂！用力排便也中招 醫：很多女性根本不知道

·常經痛、亂經？婦產科醫大推「4種食物」養護子宮 葡萄柚也上榜