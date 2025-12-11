想成為最常來台樂團！FTISLAND宣布明年1月再登寶島開唱

FTISLAND將於明年1月來台開唱。（希林國際提供）

韓國人氣樂團FTISLAND日前才於演唱會上向粉絲承諾要當「最常來台灣的樂團」，今（11日）再宣布將於明年1月24日在台大綜合體育館舉辦「2026 FTISLAND CONCERT‘FTSODE’in TAIPEI」，值得一提的是，FTSODE形式的巡演過去皆僅在韓國舉行，此次則首度移師海外，除了又一次展現FTISLAND 與台灣PRIMADONNA（官方粉絲名）之間深厚的情誼。

2025年對FTISLAND而言可說是十足忙碌且充實，不僅透過全新音樂企劃「FTestination」發行5首韓文單曲，更暌違6年發行日文正規專輯《Instinct》，也以巡迴演唱會「2025 FTISLAND LIVE 'MAD HAPPY'」、日本巡迴演唱會「FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~」、家族演唱會「FNC BAND KINGDOM」及各式音樂季等活動與各地粉絲相見。

台灣更是多次造訪，讓他們在粉絲間的「KPOP灶咖大賽」榜上有名，8月受邀在富邦悍將主場日演出，以一曲經典的〈壞女人〉引領大巨蛋3萬多名觀眾大合唱空耳歌詞「到南部弄假牙」，創造傳奇場面。主唱李洪基亦在近期台北場演唱會上提及想更常到台灣演出，如今便馬上兌現諾言，在2026年初就與粉絲一起開啟嶄新的一頁。

FTSODE系列演唱會自2023年起固定於年末登場，名稱由「FTISLAND」與「EPISODE」2個單字組合而成，象徵將FTISLAND發行的每首歌曲視為一段段篇章，最終構築成專屬於FTISLAND的完整故事。本次FTSODE以「頒獎典禮」為主題，從海報到宣傳影片皆以典禮氛圍精心打造，日前官方更公開「邀請函」，宣布Dress Code為正裝，讓整體儀式感再度升級。

門票將於本月20日上午11點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，票價分為新台幣6,580／5,580／4,880，所有購票者皆可獲得一套台北場限定小卡（共3張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，更多詳情請洽主辦方希林國際官方社群。

