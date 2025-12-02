想打分手野炮遭拒…60歲軟飯男「亂斧砍死女教師」！事後還辯：她自己摔倒撞上

男子不滿女友拒絕他想打野炮的要求，以斧頭活活將其砍死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

不滿分手前沒得打野炮，6旬男揮斧砍死女友！中國廣東省陸豐市去（2024）年曾發生一起殺人事件，一名50歲女教師在分手前，拒絕了男友提出想要野外性行為的要求，竟遭對方以斧頭猛砍頭部、當場身亡。法院審理後於一審判處男子死刑，未料男子不滿判決上訴，還在二審中翻供稱「是女友意外摔倒才碰到斧頭」，消息曝光後頓時引起熱議。

根據中國新聞周刊、揚子晚報等陸媒報導，這起事件要回顧到去年8月16日上午，廣東省陸豐市一名50歲的文姓女教師向同居11年的吳姓男友提出分手，此後打算和兒女同住。吳男後來卻將文女約到某麒麟山頭，要求和文女在野外發生性關係，才肯答應分手，然而吳男遭拒後心生不滿，掏出事先藏在機車裡的斧頭多次猛烈砍擊文女頭部，導致文女當場身亡，他將斧頭丟入荒草堆後就獨自騎車逃離。

文女的孩子當天發現找不到人時，也曾詢問吳男母親行蹤，未料對方還假裝不知情，直到文女家屬調閱監視器畫面後，發現文女明明坐上吳男的機車離家，再加上吳男先前謊稱不知情，也嚇得2人趕緊報警。警方獲報後立即展開調查，最終在17日顱內高潮於山上墓地附近找到文女的遺體。

報導指出，吳女是在2012年喪偶後，透過親戚介紹認識年長10歲的吳男，2人從此搭伴生活，但吳男此前早已風評不佳，有過一段婚姻、一段戀情的他，都因其家暴行為而嚇得前任們離婚、分手。吳男與文女展開同居生活後，就逐漸不再工作、沉迷於賭博，生活全靠文女的微薄薪資支撐。

監視器拍到吳男曾載文女離家。圖／翻攝自微博

不僅如此，吳男性格暴躁，常對文女家暴導致多處淤青，更曾揚言「打死一個外省仔算什麼」、「小心半夜被我用刀捅死」。文女兒子事後回憶，幾年前他從外地返家探親時，曾目睹文女哭著上樓，手臂、臉頰都是瘀青紅腫，嚇得他趕緊下樓一看，才發現吳男手持鐵棍，認為母親慘遭家暴的他後來詢問鄰居後，才得知這並非母親第一次被吳男毆打，因此也勸說母親與吳男分手、搬到孩子家中同住，未料後來發生天人永隔的悲劇。

根據判決書，此案今（2025）年4月21日於陸豐市看守所第一審判法庭開庭，法官審理後，確認文女死於後枕部遭受暴力導致的重度顱腦損傷，一審認定吳男以斧頭多次擊打被害人頭部，手段殘忍、意圖殺人明確，且在檢方審查起訴階段還翻供不認罪，顯見毫無悔意，依法以故意殺人罪判處死刑，並剝奪政治權利終身。

不過，吳男不服判決、提出上訴，案經廣東汕尾市中級人民法院於今年11月27日下午開庭，吳男在庭上再次翻供，辯稱是吳女自己摔倒後碰到原本就在該處的斧頭，否認事發前相約文女在野外發生性關係，又辯稱是文女約他到案發地「學游泳」，他如廁回來後才發現人已遇害。對此，檢方當庭反駁指出，案發地屬偏僻荒山，說法根本不合情理，並建議維持一審死刑判決；法院目前已宣布二審將擇期宣判。



