想打台灣也沒人幫他打！石平揭解放軍慘況：貪腐爛光光 核心將領全造反

石平直言：「現在要打台灣，已經沒人能打、也沒人願打了。」（圖／資料照）

面對美軍接連對委內瑞拉、伊朗施展極限軍事壓力，外界關注中國是否會於 2027 年攻打台灣。日本維新會參議員石平分析，習近平於2022年打造的「攻台軍事體制」，因火箭軍貪腐及內部整肅已徹底崩潰。隨著核心將領相繼落馬，石平直言：「現在要打台灣，已經沒人能打、也沒人願打了。」

近期美軍以雷霆手段突襲委內瑞拉並控制總統馬杜洛，同時對伊朗實施極限施壓，強大的軍事威懾力震撼全球。這股效應也連帶引發各界對台海局勢的聯想：習近平政權是否會按計畫於2027年發動對台戰爭？對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫與日本參議員石平在《矢板明夫Newtalk》特別節目中提出分析，並給出了顛覆性的觀察。

石平指出，習近平在2022年中共二十大後，曾透過清洗團派、破格提拔親信，建立了一套專為「2027 年攻台」服務的軍事指揮體系。當時，長期在福建前線、曾任東部戰區司令的何衛東被破格拔擢為軍委副主席，林向陽則接掌東部戰區，這顯示習近平企圖在其第三任期內解決台灣問題。

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／資料照）

然而，這套看似完美的攻台班底，卻在短短兩年間分崩離析。矢板明夫分析，轉捩點源於2022年裴洛西訪台後的軍演，火箭軍飛彈失準誤入日本經濟海域，意外揭開了導彈品質低劣與軍方貪腐的黑幕。隨後，習近平對火箭軍及裝備發展部展開慘烈的「大清洗」，包括前國防部長李尚福及多位火箭軍司令員接連被捕。

這場整肅風暴更引發了軍方內部的反撲。分析認為，李尚福作為軍委副主席張又俠的舊部，其落馬讓張又俠感到唇亡齒寒，進而集結軍中反習勢力。隨著政治工作部主任苗華及被視為攻台主力的何衛東、林向陽等人相繼失勢或遭邊緣化，習近平苦心經營的指揮鏈已斷裂。

石平強調，目前解放軍內部人心惶惶，高層將領幾乎無人能安全履職，士氣低落至極點。他斷言，雖然2027年的時間點逼近，但在指揮體系崩潰、且缺乏可信賴將領的情況下，習近平已陷入「無人願戰」的困局，攻台計畫在實務上已難以執行。

美軍在國際戰場上的強勢表現，對比解放軍內部的混亂與分裂，顯示台海局勢雖仍緊張，但中共發動大規模戰爭的能力與意願，恐不如外界想像般穩固。

