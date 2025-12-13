想找人慶祝反年改通過！李來希騎車自摔送醫：日子難過了

政治中心／倪譽瑋報導

全國公務人員協會前理事長李來希，13日騎腳踏車時緊急停車自摔，右肩膀骨折脫臼。（圖／翻攝自李來希臉書）

停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，事後全國公務人員協會前理事長李來希稱讚「這真是一個慰撫人心的好日子。」今（13）日李來希想找人慶祝一下，但在騎腳踏車時遭遇停電，為紅綠燈急煞而自摔、右肩膀骨折；雖然已復位，但四週不能開車與提重物，讓他無奈直呼「傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了」。

12日國民黨、民眾黨在人數優勢下通過反年改法案，公教人員所得替代率不再調降，且所得替代率認定日期回溯自112年標準。得知反年改通過消息，李來希發文評價「這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果」先前忙著文案草擬與遊說工作，事後有著應付不完的媒體採訪，如今「大戰存活之後心情格外清爽」。

骨折的李來希送醫，經過全身麻醉、手術後，右肩骨頭已復原歸位。（圖／翻攝自李來希臉書）

13日李來希再分享，他和妻子騎腳踏車出門找吃的，但遭逢吉安鄉停電，「紅綠燈也都不亮了，就在路口緊急停車自摔」自己當場倒地不起，跌倒時感到暈眩，似乎有撞到頭顱；所幸送醫後核磁共振檢測頭腦無礙，但X光掃描顯示右肩膀骨折脫臼，所幸醫師醫術高明，麻醉後再「喬一喬」肩骨頭，如今脫臼已復原歸位。

之後李來希不用住院直接回家，但四週不能開車與提重物。他回憶，自摔後受到一對年輕夫妻協助，腳踏車暫時放置他們家，之後好友也來幫忙處理「真是感謝」。李來希也說，原本完成退休金停止遞減的大案，想找人慶祝一下，沒想到竟然發生這等慘事，直呼「無奈啊」，傷筋動骨痛苦一百天，日子難過了。

