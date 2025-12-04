想找新家？椿象停在「這捷運站」不走 全場笑：牠看得懂字

生活中心／倪譽瑋報導

民眾在捷運站目擊，一隻椿象剛好停在紅樹林的「林」字上。（圖／翻攝自路上觀察學院）

椿象常出沒於樹林間，主要以樹木汁液為食。日前民眾目擊，在台北捷運的某一站，一隻椿象停在路線圖上位置還剛好是「紅樹林」，好奇「幹嘛擋在捷運路線圖上啊！」不少人笑稱，這隻椿象在找新家，紅樹「林」確實適合，「這隻昆蟲，除了會認樹林也看得懂字」、「牠想回『林』裡」，也有內行觀察，該椿象的品種應是「黃斑椿象」。

日前網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，自己在台北捷運紅線的路線圖上，目擊到一隻蟲剛好停在「紅樹林」車站的大字上，把「林」字擋住了，讓他直呼「好好奇這隻蟲幹嘛擋在捷運路線圖上啊！」

貼文曝光，許多人紛紛開玩笑地說，也許那隻蟲看得懂「紅樹林」這三個中文字，「因為蟲喜歡待在樹上啊」、「樹林有蟲很正常啊」、「牠想回林裡，只是迷路了」、「好好當隻蟲蟲就好，跟兩腳獸學什麼識字？真是的」、「停在樹上錯了嗎？」「牠回家了」、「原來這隻昆蟲，除了會認樹林也看得懂字」。

也有內行人一眼看出蟲的品種，「椿象以吸樹汁為食，看不出來牠在用餐嗎？」「黃斑椿象」、「你把他抓起來再摸一摸，然後手湊近鼻子聞一聞，那味道會使你終生難忘」、「牠在吸『林』間汁液」，牠應該是黃斑椿象（或稱黃斑黑蝽）。

