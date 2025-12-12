想投資「聖石金業」高獲利 匯款前聽警1句話 南投2民眾保住277萬元

記者潘靚緯／南投報導

聖石金業涉詐騙吸金百億，1日遭檢警搜索，除查扣資產，共拘提36名幹部、高階主管及女董座到案說明。（圖／翻攝畫面）

「聖石金業」涉嫌詐騙、投資吸金，金額達上百億，月初遭台北地檢署搜索、查扣現金、豪車等資產。在案件爆發之前，南投2名民眾也差點匯款近277萬元給「聖石」，幸好及時被銀行行員和員警攔阻，2人當時半信半疑，懷疑警方是故意找碴讓他們損失投資賺錢的機會，事後看到新聞才慶幸，自己當初沒有堅持匯款。

南投2位民眾11月間想匯款投資，及時被銀行行員跟警方阻止，差點成受害者。（圖／民眾提供）

南投一名陳姓男子，11月間到銀行打算匯款176萬元投資「聖石金業」，行員感覺有詐，請員警到場協助，陳男告訴警方，有人推薦這家公司投資黃金流通，可獲得高額獲利，警方使用165知識庫進行查證，對其保證獲利的說法存有疑義，當場勸說不要貿然相信話術，陳男評估之後，同意放棄匯款。

廣告 廣告

另一名任姓女子則是準備向銀行貸款100萬元，打算購買「聖石金業」的黃金，月初到銀行要提領匯款，表示自行在網路搜尋投資訊息，準備投資「聖石金業」的黃金，但警方一聽女子對金價的認知與市場行情有明顯落差，加上家人不知道她要貸款投資，研判有遭詐騙的可能，任女最終也放棄提領。

根據《自由時報》報導，南投警方11月阻詐時，還無法查證聖石金業是否涉嫌詐欺及洗錢，1日台北地檢署指揮刑事局搜索「聖石金業」公司，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，向法院申請查扣聖石金業名下金流等資產，警方立即致電陳男告知此事，讓陳男鬆了一口氣，慶幸沒有執意投資，否則也成為受害者。

更多三立新聞網報導

只賺6千倒賠130萬！男車手加「白銀投資」詐團 取款3次遭判刑2年4月

彰化夫妻賣場「赤裸交疊」演活春宮 法官只罰尪！妻無罪關鍵原因曝

台中25歲女罹乳房葉狀瘤「2週長大1罩杯」 切除後意外懷孕為兒重建義乳

台中州廳古蹟修復5年宛如廢墟 廣場噴水池拆了！民眾怒批：慘不忍睹

