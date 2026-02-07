想抖內抖音直播主卻遇詐！ 他誤信代儲平台被騙走12萬

一位民眾誤信詐團代儲話術，被騙走超過12萬元。（示意圖／焦正德攝）

近期有位民眾為了支持喜愛的抖音直播主，因兩岸金流不通誤信「超值代儲」，前前後後被騙走12萬3000元點數，也讓他事後崩潰直呼「當時我以為，不會有人為了騙點數，特地架設一個網站，事實證明我錯了！」

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他想抖內某個抖音直播主，自己曾想方設法要入金，但由於兩岸金流不互通，便找了一個標榜「超值代儲」的賣家，隨即加了對方的LINE。

當事人表示，對方傳來一個網址，有會員介面及詳細服務條款，完全不像廉價釣魚網頁，這也讓他徹底放下戒心，「當時我以為，不會有人為了騙點數，特地架設一個網站，事實證明我錯了！」

當事人提到，他依照對方要求買了2萬3000元實體點數發給對方，並到網站上登入，剛開始都能成功操作，沒想到網頁很快就跳出「帳號異常、資金凍結」的警告。

當事人說，對方立即透過LINE來電，口氣急迫，指責他由於點錯按鍵，導致對方帳戶被鎖，威脅他如果不交「解凍金」，會害對方不能收款等，而對方也要求他繳納費用，強調解鎖帳戶後會轉回來，因此他又購買10萬點數發給對方，希望不要造成他人困擾。

當事人無奈道，直到對方第3次開口要錢，他才覺得奇怪，冷靜思考「這會不會是詐騙？」經過上網查詢，偶然看到「165打詐儀錶板」上面的案例描述，與自己的遭遇一模一樣，「看著滿桌廢紙般的點數卡存根，我徹底崩潰，那幾天我像是被鬼遮眼，看著那個做得極其精緻的假平台，竟然傻到相信對方解除凍結的騙術。」

當事人感嘆，他真的很後悔，自己辛苦存下12萬3000元，竟然就因為貪圖一點便宜而損失，「如果我在匯款前再仔細想想，如果我能早點知道打詐儀表板……可惜一切都沒有如果了。」

對此，「165打詐儀錶板」也列出3招防詐小撇步：

1、網路交易，務必利用有信譽之第三方平台，避免私下交易，才有保障。

2、切勿隨意交出帳號密碼給陌生人，避免遭盜用。

3、家長多關懷青少年，避免暑假期間遭詐騙。

4、要求拍攝點數卡，務必懷疑是詐騙，點數卡一兌現，流向難以追查。

5、請多收看165打詐儀表板，了解最新詐騙案型。

