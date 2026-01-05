想抗發炎、防止血管老化？醫師點名這些蔥蒜類要常吃
你是不是也常常分不清楚蔥、蒜、洋蔥、韭菜？其實這一點都不奇怪，因為它們本來就是一家人。台北榮總遺傳優生科張家銘主治醫師解釋大蒜、洋蔥、韭菜、青蔥，在植物分類上全都屬於「洋蔥屬」。外型不同、味道有別，但從分子層級來看，它們其實正在做同一件事，幫身體降發炎、延緩血管老化。那些讓人覺得「辣、嗆、流眼淚」的特性，並不是缺點，而是活性成分正在發揮作用。
為什麼蔥蒜一切就嗆？關鍵在「有機硫化物」
洋蔥屬蔬菜最具代表性的成分，是一大群稱為有機硫化物（organosulfur compounds）的分子。這些分子平時安靜存在於細胞內，一旦被切碎、剁開或咀嚼，酵素被啟動，就會轉變成生物活性很高的形式。
以大蒜為例，蒜瓣切開後，原本穩定的「蒜胺酸」會在酵素作用下，轉變成蒜素（allicin）。這正是蒜味的來源，也是目前研究中最具生物活性的硫化物之一。蒜素雖然不穩定，但分解後會形成一系列較穩定的硫化物，能進入細胞，直接影響與發炎、抗氧化與免疫調控相關的蛋白質功能。
不只大蒜，蔥、洋蔥其實都有「硫」
很多人以為只有蒜頭才有硫味，其實洋蔥、韭菜、青蔥、蔥，體內都含有不同型態的有機硫化物，只是比例與形式不同。
大蒜：高濃度、反應快速，味道最強
洋蔥：硫化物溫和，但總量多
韭菜、蔥類：日常型、低劑量，適合長期攝取
也因此，味道越重的成員，硫化物活性通常越高；但味道較溫和的成員，反而比較適合每天吃。
洋蔥為何對血管特別好 關鍵在「類黃酮」
除了硫化物，洋蔥屬蔬菜還含有一群重要的抗氧化成分類黃酮（flavonoids）。其中最具代表性的，是洋蔥中含量很高的槲皮素（quercetin）。與蒜素相比，槲皮素刺激性較低，但特色在於穩定、耐久，好處是：
清除自由基
保護血管內皮
調節發炎與胰島素訊號
這也是為什麼洋蔥在研究中，經常與心血管健康與代謝穩定被放在一起討論。
除了蒜素，這些抗氧化成分也在幫忙
洋蔥、韭菜與蔥類，還含有多種多酚與酚酸類化合物。這些分子雖然不像蒜素那樣有存在感，卻負責的是長期保護：
降低脂質氧化
保護細胞膜
減少慢性低度發炎的累積
就像一層看不見的防護網，幫身體減少「被慢慢磨損」的速度。
連腸道和免疫都跟著穩定
洋蔥屬蔬菜還富含一類特殊的碳水化合物果聚糖（fructans），其中包含常聽到的菊糖。這些成分不會被人體直接消化，而是成為腸道好菌的食物。當腸道菌相穩定，免疫系統與發炎調控也會跟著穩定，這是一條經常被忽略、卻非常關鍵的健康路徑。
醫學研究最確定的好處在心血管
在眾多慢性病領域中，洋蔥屬蔬菜與心血管健康之間的關聯，是證據最扎實、醫學界也較有共識的。研究發現，長期攝取大蒜與洋蔥的人，平均來看：
血壓略低（約 5～7%）
膽固醇下降約一成
心血管事件風險跟著下降
這不是短期效果，而是當身體長期處在低發炎、低氧化壓力的狀態下，血管慢慢回到比較不容易硬化的平衡。
血糖、血脂、血壓常一起出問題不是巧合
從分子層級來看，血糖、血脂、血壓並非各自獨立，而是共用一套「發炎與氧化壓力」的背景。
洋蔥中的類黃酮，能影響胰島素訊號與脂肪代謝調節。研究中看到的不是劇烈降糖，而是血糖波動較平順、胰島素阻抗不容易一路惡化。也因此，在臨床上，飲食中常出現蔥、蒜、洋蔥這類蔬菜的人，代謝症候群惡化的速度往往比較慢。
怎麼煮很重要
許多人不知道，蒜素與類黃酮其實都怕被破壞。醫師建議：
蒜切碎後稍微放一下，再下鍋
避免長時間高溫爆炒到焦
生熟交替，不必追求完美
這不是料理技巧，而是讓有用的分子，有機會被身體真正利用。
同一家人，效果有差
因為成分比例不同。
大蒜：高硫、高反應型
洋蔥：硫化物與類黃酮並重
韭菜、蔥類：日常型、長期型
從健康角度來看，不是只選一種，而是讓這些食材輪流出現在餐桌上。
專家諮詢：台北榮總遺傳優生科主治醫師張家銘
資料來源：Beyond seasoning nutrients - bioactive ingredients and healthcare effects of Allium vegetables, Frontiers in Nutrition, 2025
文/楊依嘉、圖/巫俊郡
更多Heho健康文章
40 歲清淡吃仍高血壓、吃藥還降不下來？醫師：找出原因，有機會逆轉
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 83
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 117
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 320
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 8 小時前 ・ 6
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 95
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 160
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 207
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 22
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 9
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 205
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31