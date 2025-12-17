想披綠袍選台北市長！「他」霸氣預告：不會拿企業任何一筆捐款

即時中心／高睿鴻報導

不久前公開表態，有意代表民進黨出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，近日持續展現旺盛企圖心；自從宣布參選後，他也頻頻利用社群發文、召開記者會等方式，說明市政願景及民調數據。如今，他又宣布「陽光政治主張」，直言說：「未來，我不會拿任何一筆企業捐款；你不用擔心我有財團金主，我希望讓每一位台灣人做我的股東」。

吳怡農首先評論近期鬧得沸沸揚揚、前台北市長柯文哲涉入的「京華城」弊案，時任北市副市長彭振聲曾坦言說，當時怕案子不過，「影響市長的財團支持」；檢察官則說，希望不要有下一個不公平的京華城案。對此，吳怡農感嘆道，在民主國家，照理來說「人民是頭家」，可是大家都已經發現，如今不再是一人一票、票票等值的時代了。「因為，有些人的票，更能影響決策」，他直言說。

吳怡農表示，現在我們看到的台灣民主，是一個政治人物有 USB 金流、Excel Pay 的社會；是一個讓民眾對政治失去信任的社會。且最可怕的是，大家都習慣如此、接受如此。但他說，自從開始參政後，他便承諾自己，要在每次選舉都進步，這是為了民主的承諾，「而『進步』就是要從基本的守法開始」。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農，親自宣布「陽光政治主張」。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

回顧之前的參選歷程，他回憶道，自己首次參選，只收要開收據的政治獻金、沒有暗帳，遵守政治獻金法；第二次參選，自己不掛看板，遵守台北市議會「台北市競選廣告物管理自治條例」。接下來，作為首都市長參選人，吳怡農也說，他要做的不只是守法，更要贏得民眾信賴。「所以未來，我不再接受企業捐款，且只收電子捐款，一切留下金流紀錄」，他說。

吳怡農坦言，婉拒企業的選舉捐款，對候選人來說，確實是巨大的一步；因為依他的經驗來說，企業捐款於政治獻金的佔比，在他首次參選來到23%、第二次也有20%，不可謂不重要。但他卻說，自己同時也深知，金錢在政治中有過大影響力，「台灣的民主若要進步，這是我們不得不面對的課題」。

承上述，吳怡農公開呼籲，這次選舉應有更多候選人一起站出來，不分黨派地公開表態：「我們不收企業捐款、我們不要『高貴』的選舉」。他也喊話欲爭取連任的台北市長蔣萬安，除遵守執行市議會通過的競選廣告物管理自治條例，也承諾不再接受企業捐款。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農。（圖／民視新聞資料照）

吳怡農希望，一次次讓選舉文化有點不一樣，一年年下去，相信台灣的民主社會更陽光、公開、被民眾相信。「許多民主國家，都直接禁止企業的選舉捐款，就是為了避免金權政治」，他說。吳怡農也表示，他期待台灣的選舉，能向高額選舉經費、財團捐款「說不」。

吳怡農強調，他期待的台北市府，沒有財團金主、沒有黑箱跟暗室，會全力為市民服務。他另也坦言說，一定會有有許多人質疑，「這樣的選舉方式選不上」，但即便如此，自己仍願在艱困選區拼到最後一刻，也相信台北市民會用選票，支持足夠陽光、不被財團影響、為民服務的人選。

他最後也說，希望讓每位市民，都能做怡農的股東、他的老闆；這也是為什麼，他將利用這段時間，繼續辦客廳會、街訪，堅持親自聽見大家的聲音、親自溝通。「接下來，我也會繼續努力，讓你了解我對『陽光台北』的願景」，吳怡農說。

