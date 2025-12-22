想抽台中購物節好宅 把握最後3天消費

2025台中購物節，從10月24日進行至12月25日，想抽好宅，把握最後3天消費。（圖：中市府提供）

想抽好宅，把握台中購物節最後3天消費！市府經發局揭曉12月20日最新出爐的大獎幸運兒，共抽出3名百萬現金得主，分別為大肚楊先生、龍井林先生及神岡林小姐，3人都住在今年為平衡區域經濟所規劃的「專屬十區」，另外，備受矚目的外籍專屬1萬美金大獎，則由長住台中17年的日籍教師，幸運抱回。

台中市府經發局指出，12月20日抽出的最後3名百萬現金得主，全數來自專屬十區，其中，2人居住在「海線」地區，展現活動鼓勵在地消費的成效。話題性十足的大肚楊先生，今年「新婚喜氣加持」，中獎發票雖是在東區LaLaport購買婚戒，但平時通勤往返市區與海線，日常消費多集中於龍井、大肚及沙鹿等專屬十區，成功掌握區域累計5倍的中獎優勢。

另一名百萬得主、家住龍井的林先生，則是標準的「在地小額消費」代表，中獎發票來自住家附近加油站，僅消費711元。林先生表示，全家年年參加台中購物節，太太今年也曾中過3,000元小獎，好運成雙成對，正值新家裝潢規劃階段，百萬獎金即時入袋，笑說彷彿是「台中購物節幫忙裝潢」。

經發局表示，最後一名百萬得主為神岡區林小姐，目前任職中科科技廠，假日則到逢甲大學進修，中獎當天正好在上課，接到通知電話時仍努力保持冷靜。中獎發票來自學校附近服飾店，消費金額約2,400元，林小姐坦言自己平時不覺得有偏財運，登錄消費也是在「購物節鐵粉」先生一再提醒下才完成，接到電話第一時間甚至懷疑是詐騙，直到市府人員說明並親自於APP查證後，才確信百萬好運真的降臨，直呼「連刮刮樂都沒中過，第一次偏財就是百萬」。

此外，經發局補充，今年最後一名外籍專屬1萬美金得主獎落「日本」，該名日籍教師與太太已在台中定居17年，居住於南區，中文流利。他表示，工作地點有張貼台中購物節海報，夫妻倆自去年起開始參與活動，今年得知新增外籍專屬獎項後，辦公室內的韓國及東南亞籍同事也紛紛註冊登錄。此次中獎發票來自機車大保養消費，原本還覺得是一筆不小開銷，沒想到幸運抽中金額數倍的獎金，直呼「又驚又喜、不敢置信」。

2025台中購物節，從10月24日進行至12月25日，經發局提醒，台中購物節仍有壓軸最大獎——北屯10期蛋黃區好宅，預計1月中旬抽出，距離登錄截止僅剩幾天，請民眾把握最後機會，別錯過任何一張發票或收據，下一名好運得主可能就是你。更多活動資訊請至台中購物節官網及官方臉書粉絲團查詢。（寇世菁報導）