即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院今（15）日開始將一連8個工作天傳喚國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等多名被告出庭，進行最終言詞辯論程序，同時也架設攝影器材在法庭內全程錄影，將於宣判後5天公布在北院官網，柯文哲稍早現身被問及是否有信心時，僅微笑對鏡頭揮手致意。對此，非本案律師包盛顥分析，此次開庭過程中，檢辯雙方對於「是否有構成犯罪」，必定產生一波交鋒。





廣告 廣告

針對檢辯攻防主軸，包盛顥分析，根據目前所觀察到的狀況，偵查階段至審理過程中，關於羈押、延押與否的攻防過程而言，被告都非常堅信自己的清白，因此在開庭過程或在媒體面前，都大聲疾呼自己是無罪的。

包盛顥認為，本次開庭大致可以預期，包含柯文哲在內的其他被告，應該都還是採取「無罪答辯」，檢辯雙方勢必會把所有攻防方法全部提出，尤其被告跟辯護人在過去幾次證人交互詰問的過程中，似乎有掌握到一些對於被告比較有利的證據，因此在本次開庭時，也都很有可能被拿來作為無罪答辯主張的具體支持。

他強調，「但究竟在接下來開庭裡面，被告跟檢方對於本次開庭聚焦的『是否有構成犯罪』這件事情，一定會產生一波又一波的交鋒，值得我們持續來關注」。

北檢去（2024）年12月26日起訴柯文哲，合計求刑28年6個月、併科5000萬罰金；沈慶京部分合計求刑17年、併科3300萬罰金；應曉薇合計求刑16年6個月、併科5000萬罰金。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／想拚無罪？京華城案8天言詞辯論今起登場 律師分析柯文哲攻防盤算

更多民視新聞報導

解憲政僵局！政院擬不副署修惡版《財劃法》 法界學者多認同：合憲且具正當性

色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判

國中女課堂呼菸遭攙扶外出 警曝未吸喪屍菸彈：檢驗陰性

