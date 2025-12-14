想拿年度遊戲先找她！Jennifer English被封「GOTY幸運女神」參與作品全奪冠

TGA 2025 頒獎典禮過後，網路社群上掀起了一波有趣的討論。有網友發現，榮獲本屆「最佳演出」獎項的《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）人氣角色「瑪艾兒」配音員 Jennifer English，似乎自帶「年度遊戲」的超強運氣體質。因為回顧近年的得獎名單，只要是她參與配音的遊戲作品，最終都順利拿下了象徵最高榮譽的「年度遊戲」（Game of The Year）。

根本是年度遊戲幸運女神。（圖源：Getty Images／艾爾登法環／33號遠征隊／柏徳之門3 編輯合成）

這項驚人的巧合最早可追溯至 2022 年，當年由 FromSoftware 開發的《艾爾登法環》（Elden Ring）橫掃各大獎項，Jennifer English 在其中為支線角色「勒緹娜」獻聲，拿下 TGA 2022「年度遊戲」；緊接著在 2023 年，她在《柏德之門 3》（Baldur's Gate 3）中飾演高人氣角色「影心」，該作同樣以勢如破竹之姿奪下 TGA 2023「年度遊戲」。

如今到了 2025 年，扮演《33號遠征隊》重要的核心角色「瑪艾兒」拿下「最佳演出」獎項，而《33號遠征隊》本身更是橫掃 TGA 2025，並在最後拿下今年「年度遊戲」。甚至奪下金年「玩家之聲」的遊戲《鳴潮》，其中角色「珂莱塔」也是由 Jennifer English 配音。

對於這個「Jennifer English 定律」，網友們紛紛開玩笑表示：「年度最佳遊戲的關鍵不在於開發團隊的規模大小，而在於開發商是否決定聘請 Jennifer English 來配音」、「快，看看她明年會參加哪款遊戲」、「搞不好去年她有偷偷幫《太空機器人》配音」當然一些網友也認真分析，這代表 Jennifer English 挑選劇本的眼光不錯，並且其精湛演技對優秀的作品有加分效果。

而目前 Jennifer English 已知參與中，但還沒正式推出的遊戲作品，就有中國開發的單機動作遊戲《湮滅之潮》（Tides of Annihilation），負責女主角「格雯德琳」配音；另一個則是《Warftame》開發商 MMO 新作《Soulframe》的女皇「艾蘿拉」（Alora）。