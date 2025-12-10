想拿美簽先公開帳號！15日起這5種簽證全面審查 青鳥狂喊處理疑美言論

要聞中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）10日在官方臉書發布簽證申請新知，宣布自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。此項新規引發網友熱烈討論，留言區出現兩極化意見。

AIT。（圖／官網）

根據AIT官網資訊，H1-B簽證為專業性職業工作人員簽證，H-4則是H簽證持有人的眷屬簽證，眷屬簽證在美國停留期間不得工作。F簽證是學生簽證，在美國學習機構參加非學術性或職業性的學習或訓練則是使用M簽證，J簽證為交流訪客簽證，由美國聯邦政府贊助申請人。

路透社（Reuters）3日報導，美國國務院12月2日發送電報給所有美國駐外機構，下令加強對高技術人才H-1B簽證申請人的審查，申請人及同行家屬的履歷或領英（LinkedIn）個人資料，以確認他們是否曾在包括假訊息、不實資訊、內容審核、事實查核、法規遵循及網路安全等領域工作。外界解讀指出，如果申請人的隱私設定為「私人」或「有限」，可能會被認為該名申請人「可信度不足」，會有來自發證單位的進一步詢問，甚至可能拒發簽證。

AIT在臉書發文後，留言區引發熱議。有網友在留言區表示「那些每天疑美造謠的白藍草，應該要處理」、「小草已經在砍文章了」、「非常好的規定，AIT讚」。也有網友詢問「可以開放檢舉管道嗎」、「希望LINE對話也有審查，一堆群組裡仇美疑美的言論，都在那邊轉來轉去」。另有網友質疑「已經有美國籍又親共、疑美的那些人呢」、「早該這樣做了！想兩面賺的投機者，應該要斷他們的後路」，甚至有網友詢問「請問有檢舉信箱可以提供嗎」。

不過也有網友持不同看法，有人質疑「很好奇這個機制要怎麼正確審核」、「說要審查LINE對話的人，知道自己在說什麼嗎？比極權國家還誇張了」。也有網友指出「如果不拿著當事人手機檢查，他們還是可以在全面設為公開之後，將某幾篇爭議文章設為本人閱讀，等到審查通過又會恢復閱讀權限」。還有律師認為，在某些情況下，社群帳號完全沒有線上足跡，也可能被負面解讀。

