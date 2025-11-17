想拿英永居 等待期5年變20年！英歷史最大移民改革

英國現代史最大移民改革（圖／達志影像美聯社）

英國宣布了近代史上最大規模的庇護改革，現在想拿到英國永久居留權，等待期要從五年變成二十年了。英國工黨認為，身為移民後代的內政大臣表示，「非法」移民在撕裂整個國家，而現在這個政策，是修復破碎體系的道德使命。這項政策的細節也非常嚴格，例如難民不再直接獲得永久身份，而是改為每兩年半審核一次的「臨時身分」，如果在這期間，他們的母國被認定為「安全」，英國將撤銷其保護，並將他們遣返回國。但反對黨批評這根本是「噱頭」，人權團體更抨擊政策「苛刻」，不符英國的正派作為。

想要永久居留在英國的受庇護難民，原本只要等五年，現在居然變成長達二十年的漫漫長路。

甚至每兩年半還要查核身分、成功後續簽一次，循環快十次，才能獲得定居。

英國長期面對法國非法移民的問題，聲稱阻止過兩萬次非法穿越英吉利海峽的非法移民，他們說這個社會問題分裂英國，於是和法國協商出「一進一出」的遣返協議。

英國內政大臣馬穆德說：「我們仍然堅信，而且我也堅信，我們必須為那些逃離海外戰爭、危險和衝突的人們提供庇護。我們仍然希望成為一個能夠做到這一點的國家。但目前，與其他歐洲國家相比，我們的制度過於寬鬆。」

這項政策效仿丹麥，祭出最嚴格的庇護條件。不過馬穆德的父母也是移民，她卻大刀闊斧改革移民庇護。

馬穆德回應道：「我是移民的孩子。我的父母在六〇年代末和七〇年代初，合法來到這個國家。對我來說，這是一項道德使命。我看到非法移民正在我國造成分裂，我看到它使全國各地的社群兩極分化。它正在分裂人們，使彼此疏遠。我不願意袖手旁觀，任由此事發生。」

馬穆德說，非法移民在撕裂英國社會。

移民則是涉過海水，努力擠上汽艇，掉下去了，大家也互拉一把；還有母親背著孩子，都想坐上那艘可以逃離戰爭的唯一希望。

難民抵達港口後，開始接受各種安全檢查。

英國人民分別選邊站，成為馬穆德口中的分裂國家。

示威者高舉「歡迎難民」的標語。街道另一頭，反移民者的標語牌，寫了好大的字：「驅逐外國罪犯」。

英國難民理事會執行長所羅門認為：「我不認為它會奏效。我不認為它會阻止小船，阻止人們作為難民尋求庇護而想來到英國，因為他們不會坐在那裡看著手機，查看哪個國家是最寬鬆的。他們來到這裡，比如他們是為了逃離蘇丹殘酷的內戰，是因為聯繫，因為我們有來自蘇丹的僑民社群，因為可能會有家人或他們認識的人在這裡居住，或者因為他們會說英語。這才是人們來的原因，讓我們記住，大多數難民都留在鄰國，近十分之八，因為他們想盡快回家。」

代表在野黨的影子內政大臣菲爾普，說英國政府這招，全是噱頭。「他們之前說要實行『一進一出』的政策，結果自宣布以來，已有16,000人進來，只有100人出去，這意味著人們有99.5%的機率留下來。所以，恐怕有些公告只是類似的噱頭」

英國難民理事會也抨擊，強迫趕走，不是英國人該有的正直。

所羅門說明：「每 20 個月，他們就會擔心有人敲門，一個可能會說：『你不能再留下來了，我們要讓你離開，我們要強迫你登上飛機回去』的敲門聲。我認為這將造成巨大的焦慮。我認為這不是英國的正道。我認為這無疑會阻止人們融入社會、貢獻心力和回饋給予他們安全庇護的社群。試想一下，一個孩子在即將參加 GCSE 考試（英國會考）的前夕被從學校帶走。對我來說，這不是英國的正直。」

而美國移民和海關執法局（ICE）和邊境巡邏隊在北卡羅來納州夏洛特市展開打擊移民行動，為期五小時，逮捕了 81 人。

官方認為，這次打的是針對犯罪的非法移民，他們透過北卡庇護政策的漏洞鑽進來。

不過，當地移民權利組織和市議員譴責，聯邦執法行動攻擊性滿滿，根本是在種族歧視，還在社區引發不必要的恐慌。。

英國的「20 年長路」和美國北卡的 81 人，都是想擠上尋求庇護的小船，但現在，小船恐怕要翻得更嚴重了。

