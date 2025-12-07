想捐保暖衣物送無家阿嬤！ 媽媽整理出一大袋竟是「幫女兒斷捨離」

黃大米的媽媽整理出一些衣物要捐，結果捐的全是女兒的衣服。（示意圖／photoAC）

「原來最痛快的斷捨離，是幫別人斷捨離！」知名作家黃大米分享，為了送公園無家者阿嬤保暖外套，她向母親詢問是否有久未穿、可捐出的衣物，沒想到後來媽媽整理出一大袋衣服，打開一看全是她自己的。文章一出，也讓不少網友笑道「媽媽很無私的大愛，連女兒的衣服都完全捨得」、「丟別人的東西最快樂」。

黃大米在臉書粉專發文表示，自己想送住在公園的無家者阿嬤保暖外套，便向母親詢問是否有不要的衣物，原本媽媽從衣櫃拿出好幾件長期沒穿的外套，但看了又看，最終仍因捨不得，將衣服放回去。

黃大米說，後來她拿著自己挑出的幾件外套送給阿嬤，還拍下阿嬤穿上後的照片給媽媽看，沒想到隔天媽媽突然「開竅」，一次整理出一大袋衣物要她拿去捐，「我內心很感動，想說，媽媽終於被我感召，學會了幫助別人的快樂與懂得斷捨離。」

怎料，當黃大米打開裝衣物的紙袋，才發現裡面裝的都是她的衣服，並非媽媽自己的衣服，讓她哭笑不得「我才明白，原來最痛快的斷捨離，是幫別人斷捨離！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「丟別人的東西都很爽快，丟自己的都猶豫不決」、「難怪衣物整理師都丟的那麼快樂」、「媽媽很無私的大愛，連女兒的衣服都完全捨得」、「有一種捨得是媽媽覺得你捨得」、「丟別人的東西我也是快狠準，丟自己的東西會邊回憶邊整理，又放回去」、「我每次大掃除都很快樂，因為丟別人的東西最快樂」、「媽媽真可愛」、「媽媽幫大米做善事」、「換個想法，您又可以添購新裝啦」。

