想捐出麵館收益！余家昶8旬媽「暖回1句婉拒捐款」網淚崩

娛樂中心／周希雯報導

27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山隨機砍殺3人，最終墜樓身亡；他原先計劃在北車丟汽油彈引發火災，被57歲上班族余家昶以肉身制止，才避免了更大傷亡，然而余家昶卻因被刺傷不治、成為首位犧牲者。高齡的余媽媽雖深感悲痛，仍堅強表示「以兒子為榮」，還理性呼籲外界「不要指責張文父母」；連在台定居的港星杜汶澤想捐出麵館收益也被拒絕，理由是「家境尚可，婉拒捐款」，其大愛與胸襟令人動容。

杜汶澤臉書發文指出，近期透過桃園市議員彭俊豪，告訴家屬想捐出麵館1日收益作為慰問。不過議員詢問家屬後回覆，「其母親表示家境尚可，婉拒捐款，感謝大家關心！」對此，他決定以余家昶的名義，把這筆款項捐給「華山基金會」，延續余家昶對社會的愛，幫助在地有需要人士，同時也感性表示「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！余先生捨己為人的英勇事蹟定將流傳萬世，你讓我們知道這社會就算有多黑暗，再無助的人仍會看到一點光！我們向你致敬」。

杜汶澤本打算捐出麵館部分收益給余媽媽，對方婉拒並說出理由。（圖／翻攝「杜汶澤」臉書）

簡單回顧事發經過，張文19日下午約5時，先在北車M7出口通道疑點燃汽油彈、並四處投擲煙霧彈製造混亂；當時剛下班的余家昶見狀上前制止，卻遭張文刺傷，當場失去生命跡象；送醫急救後仍因失血性休克，於7時19分宣告不治。據《三立新聞網》報導，警方事後從雲端硬碟裡的犯罪計劃書發現，張文原先計劃在北車丟擲汽油彈縱火，再丟煙霧彈製造混亂以隨機砍殺；不過當時要縱火時被余家昶出面制止，導致裝有汽油彈袋子著火，計劃被打破的他也無暇分心攻擊路人，只好匆匆離開現場。

余媽媽以余家昶的英勇舉動為榮。（圖／民視新聞）

余媽媽以余家昶（中）的英勇舉動為榮。（圖／民視新聞）

余家昶用生命阻止了更大傷亡，高齡逾八旬的余母事後出面受訪，強忍悲痛理性表示，她並不清楚張文的犯案動機，不過如今事情已經發生、本人已經離世，希望社會不要再將怒氣轉向其父母，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子，強調「事情是張文本人做的，與他的爸爸媽媽沒有關係」。余媽媽感嘆，張文或許內心承受極大的心理壓力，才會走上極端道路，也呼籲大家提高警覺，不願再看到類似的事件發生。



《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：想把麵館收益捐給「北捷英雄」！余家昶8旬媽「暖回1句婉拒」網淚崩

