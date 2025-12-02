想控制血糖 先搞懂「GI值、GL值」
想控制血糖，先搞懂「GI值、GL值」，很多人以為只要不吃甜食血糖就能穩，但其實要控糖不踩雷，先了解這兩個關鍵指標，才能吃得安心又聰明。
GI值 vs GL值 GI值（升糖指數） 是指食物吃下去後 讓血糖上升的「速度」 像一碗白飯GI值高 吃完血糖會快速升高
GL值（升糖負荷） 則是指一整份餐對血糖的「影響程度」 如果同樣是一碗飯 加上蔬菜與蛋白質 GL值就會下降 因為整體升糖速度被平衡了
懂這兩者的差別 才能在日常飲食中控糖不踩雷
日常這樣吃 有效控醣： 主食選全穀類 燕麥、糙米、全麥麵包、玉米、地瓜等食物 富含膳食纖維 能減緩醣類吸收速度 幫助血糖平穩不會突然飆升
蛋白質優先選擇豆製品 豆腐、黃豆、黑豆、毛豆都是優質植物蛋白來源 含有植化素與膳食纖維 能幫助控制血糖 還能增加胰島素敏感度 讓身體更有效率地利用能量
蔬菜澱粉1:1 餐盤中蔬菜量應與主食量相當 可增加飽足 並延緩血糖上升 特別是～香菇也是蔬菜唷！
水果餐間吃 兩餐之間吃水果 可減少血糖起伏 若餐後立刻吃 容易造成血糖高低不穩
增加整餐豐富度 每餐有蛋白質、蔬菜與全穀類 就能有效降低整體GL值 控糖更輕鬆
若平常不小心攝取到高風險食物，也會讓血糖一下子就失控，很多人常忽略日常中潛藏的陷阱，其實只要稍微留意就能少踩不少地雷，來看看哪些食物要特別注意，才能幫助我們穩住血糖。
這些食物要少吃： 加工食品 像是火腿、香腸等 通常含有高鈉 易讓血壓升高 增加心血管風險
高糖食物/飲品 像是汽水、甜甜圈、蛋糕 都是血糖飆升的元兇 糖分進入血液太快 會造成胰島素負擔 讓血糖難以穩定
油炸食物 薯條、炸雞等食物 熱量高又含反式脂肪 除了讓血糖難以控制 還會影響血脂和體重管理
酒精類飲品 飲酒會干擾肝臟的代謝功能 讓血糖忽高忽低 甚至可能引發低血糖風險 對糖尿病患者尤其危險
除了控制飲食 日常生活習慣同樣是穩定血糖的核心 有些小動作看似簡單 卻能大大幫助血糖維持在健康範圍
日常這樣做 有效控醣： 養成規律運動 每天保持中等強度運動30分鐘 不僅能促進代謝 還能讓身體對胰島素更敏感 幫助血糖穩定
喝夠水分 水分不足會讓血液變得濃稠 血糖濃度自然就偏高 隨時補水能稀釋血糖 負擔也比較小
學習壓力管理 壓力大會讓壓力荷爾蒙（皮質醇）上升 導致血糖波動增加 透過深呼吸或運動放鬆 才能幫助血糖平穩
保持睡眠充足 睡眠不足會讓飢餓素升高 讓人想吃更多 同時也會干擾胰島素作用 導致血糖控制困難
營養師小提醒： 懂得選擇「低GI、低GL」的食物 再加上規律運動與好作息 讓控糖不再是壓力 而是可以融入生活的健康方式
更多品觀點報導
孕媽咪就像是寶寶的營養製造機 鈣質是胎兒骨骼與牙胚形成的關鍵營
你有壓力型肥胖嗎？其實這是身體在向你發出警訊
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 17
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 21 小時前 ・ 13
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 4 小時前 ・ 2
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 19
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 16
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 43
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 6
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 19
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 100
8萬人研究證實！富含「類黃酮食物」讓虛弱風險降15%
澳洲一項歷時24年、涵蓋8萬多人的大型研究顯示，多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應，還能對抗老化導致的身體機能下降，尤其對女性效果更為顯著。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
日常用油需謹慎！「1種油」恐活化癌細胞增長 醫教3招：吃對比吃少更重要
最新研究揭露，日常飲食中常見的Omega-6脂肪酸若攝取過量，可能會加速侵略性極高的「三陰性乳癌」腫瘤生長。腎臟科醫師江守山提醒民眾，日常挑選與使用食用油不能掉以輕心；營養師也補充不同脂肪酸的特性，並提出烹調建議，希望能協助國人抗發炎，降低癌症風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話