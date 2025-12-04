想提高基礎代謝？先把體溫養起來！中醫暖身3技巧公開

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據研究， 人體最理想的體溫約在36.5～37℃之間，只要體溫下降1℃，就會讓身體基礎代謝減少12％，免疫力也會降低大約30％。要怎麼養出暖體質？

多吃溫熱食物暖身子

從中醫的角度來看，腎臟是身體的根本，想要改善體質，就必須在飲食中多攝取可以補身體的溫性食物，例如羊肉、核桃、李子、韭菜、茴香、洋蔥、桂圓、肉桂，以及蔥、薑、蒜等辛香料，少吃冰冷以及黏膩的食物如糯米等。

另外，夏天天熱的時候，就應該開始忌口，不宜吃太多寒涼的蔬果或是食物，以免種下患根，到了寒冬時節，讓身體更虛寒、更怕冷。

運用小技巧把寒涼食物變溫熱

有許多人喜歡吃寒涼的食物，或者根本不知道自己吃的食物的屬性，這時也別擔心，只要運用幾個小技巧，就能輕鬆改變食物的性質。

例如絲瓜湯，因為絲瓜屬寒，但只要加一點薑絲一起燉煮，就能中和食性，把絲瓜湯變成溫性食物；又如可在湯麵中加點蔥花或灑上胡椒粉，也能達到中和的效果；或者把小黃瓜、番茄、茄子等屬於寒涼的蔬果，加點鹽搓揉之後再吃，也都具有改變食性的功用。

善用用餐法則，讓身體保持溫熱

經過一整晚的休息，早上人體的肌肉、器官、血管等部位，都處於收縮的狀態，如果這時吃下冰冷的食物，會使得體內的血流更不順暢，因此，早餐最好以熱食為主，才能補足胃氣；而午餐則最好選擇高蛋白質以及碳水化合物的餐點，且必須每天更換菜色，以攝取足夠的營養素。

至於晚餐的內容，為了要一夜好眠，讓內臟能有休息的時間，就不能讓食物殘留在體內過久，因此，最好少吃肉類，而是以比較好消化的蔬菜為主，就能保護腸道的健康。

