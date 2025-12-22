想換工作遭洩露！ 他年終一毛沒領到 連同事也沒有





歲末年終將至，上班族辛苦一整年，最關心的莫過於「年終獎金能領多少、尾牙辦得好不好」。yes123求職網近期進行「年終獎金發放與尾牙舉辦計畫調查」，並蒐集多位勞工實際經驗。其中，曾任職傳統製造業、科技業與表演產業的小毛（化名）分享自身經歷，呈現出台灣職場年終與尾牙的強烈落差。

小毛表示，在傳統製造業擔任廠務助理，僅因私下向同事透露有離職念頭，談話意外被會計聽見並回報廠長，隨即遭刻意刁難、加重工作量。更令人錯愕的是，年關將近之際，廠長以「景氣不好」為由，向老闆建議取消年終獎金，改將經費挪作未來員工旅遊。廠長甚至指派小毛負責對外宣布消息，導致同事誤以為年終取消與他有關，怨氣全落在他身上，最終該年全體員工一毛年終都沒領到，小毛也因此過了一個拮据又委屈的農曆年。

相較之下，他曾在科技業擔任產品專員時，順利領到約2個月、約新台幣6萬元的年終獎金，待遇明顯不同。

至於尾牙經驗，同樣呈現兩極。小毛曾任表演舞台設備的職劇場管理，因隸屬台中分公司，需自費北上參加尾牙，交通、餐飲開銷皆自行吸收，抽獎資格也被限制，最後僅由主管私下包了200元紅包補償。反觀另一次尾牙恰逢世界盃足球賽，在美式餐廳邊用餐邊看比賽，不僅氣氛熱絡，還幸運抽中43吋液晶電視，成為難得的好回憶。

此外，小毛也分享「尾牙表演」的心酸史。曾在科技業報名尾牙獨唱表演，為求完美，自費報名一對一專業歌唱課程，兩個月花費高達2.4萬元，卻在尾牙前兩週臨時被告知「改請專業表演團體」，員工節目全面取消，讓他至今難以釋懷。

調查顯示，年終與尾牙不僅關乎金錢，更反映企業文化與對員工的尊重程度。對多數上班族而言，年終獎金不只是收入，更是對一年努力的肯定。

（封面圖／東森新聞）

