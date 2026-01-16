想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規

記者鍾釗榛／綜合報導

迎接嶄新一年，BMW總代理汎德在2026年1月推出「BMW新年尊享禮遇」，端出超有感購車方案，主打低門檻入主豪華品牌，只要月付5,900元起，就能輕鬆開回家。不論是想購車或選擇彈性更高的BMW Yours多元智選租賃方案，都能依照個人需求打造最適合的用車方式，讓入主BMW不再遙不可及。

這波新年專案針對指定年式車款再加碼，限時送一年乙式全險、原廠保養套裝，還有第4年延長保固，等於把養車最傷荷包的幾項費用一次包辦，讓車主只要專心享受駕馭樂趣，其餘通通交給原廠搞定。

新世代BMW 1系列換上Neue Klasse設計語彙，招牌雙腎型水箱護罩搭配天使眼頭燈，科技感直接拉滿，座艙導入曲面螢幕與Operating System 9，語音助理、數位鑰匙通通標配。現在交車還享3年／4萬公里原廠保養，並提供100萬元60期0利率或月付5,900元起分期方案，年輕族群入主豪華品牌的最佳起點。

全新世代BMW 1系列以承襲Neue Klasse設計語彙的雙腎型水箱護罩為視覺亮點。（圖／BMW提供）

3系列導入新世代外觀與曲面螢幕座艙，還有限時50周年進階套件，總價值超過10萬元，讓跑格再升級。5系列則標配飾光水箱護罩、Bowers & Wilkins頂級音響與Disney+影音娛樂，搭配AR導航與大尺寸中控螢幕，科技感直接對標旗艦等級。

BMW 3系列總令車迷翹首以盼，為回饋廣大車主的支持，此次也特別推出「50周年進階套件」限時禮遇。（圖／BMW提供）

全新BMW 5系列突破既有框架，以兼顧純粹駕駛樂趣與全方位表現的產品實力，持續鞏固其於中大型豪華房車級距中的標竿地位。（圖／BMW提供）

新世代X3操控全面進化，搭配OS 9與智慧駕駛輔助，動靜皆宜；X5與X6則以旗艦氣勢結合豪華座艙，滿足家庭與長途旅行需求。汎德同步推出多元低利率與低月付專案，讓豪華休旅也能輕鬆入手。

全新BMW X5與X6重新定義大型豪華休旅的高度。（圖／BMW提供）

