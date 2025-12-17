想換高薪工作別錯過！從餐飲業跨領域轉職永慶房屋收入翻倍
2025年來到最後一個月，不少人蓄勢待發新的一年要規劃轉職，尋找更好的發展。面對通膨與薪資成長幅度有限，不少上班族開始將目光投向獎金制度更具彈性的業務職缺，科技、金融及房地產業因此成為備受青睞的轉職焦點。永慶房屋自11月推出全新《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人前12個月每月6萬元、首年保障72萬元的收入保障，希望降低轉職者跨入業務領域的門檻，讓新人成長更具安全感，也已看到多位跨領域人才成功提升甚至倍增收入，接近歲末年終，永慶房屋提供「年前」先面試領完年終可以「年後」再來報到，給轉職者更多的彈性。
轉職鎖定高薪目標 鄭偉祥轉職永慶房屋月收達六位數
鄭偉祥大學畢業即投入飲料店創業，長達三年的用心經營，每天工時超過10小時，幾乎把人生綁在店裡。然而每月實際到手的收入卻與一般上班族的相差無幾，最終更因為不敵疫情被迫收店。面對人生交叉路口，鄭偉祥看準永慶房屋保障收入與教育訓練資源，轉職加入房仲業，並且在入職第一年業績接近500萬元；第二年即使面臨市場降溫、交易量下滑，業績仍累積近600萬元，月收已達六位數，成功翻倍成長。
鄭偉祥分享，房仲業務與創業有許多相似之處，同樣需要自律、有效管理時間，並細心維護客戶關係。但創業需要自己扛起一切，而永慶房屋是強調團隊合作，工作是依每位同仁的特質、能力與優勢，發揮團隊互補，共同為客戶服務，以提升服務效率。此外，永慶房屋還有一對一師徒制，從跟客戶自我介紹、打電話約客戶、帶看介紹等，都由師父帶著一步步學習，即使沒有房地產相關經驗也不用擔心。
鄭偉祥並採取「白天實戰學習、晚上自我進修」的策略，白天跟著師父實務學習，晚上將稅法、交易流程研究透徹，在扎實訓練與團隊合作的作業環境幫助下，進入房仲業第四個月，完成第一筆成交。鄭偉祥開心分享，轉職到永慶房屋後生活逐漸回到健康的軌道，「以前是被店面綁住，現在是我自己安排工作與生活的節奏！」
楊昕跨領域轉職永慶房屋3年 收入翻倍成長
龍華科技大學電機系畢業的楊昕，依循專業成為電路板工程師，機緣巧合下，與家人共同創業開炸雞店，經過這兩份工作的學習及成長，楊昕發現，比起每天做重複的事情，自己更喜歡能與人互動的工作，決定轉職收入更有機會衝高的房仲業務。「轉職前也會擔心沒有房地產相關經驗，需要花很多時間學習與適應，但在得知永慶為每位新人安排專屬師父指導後，安心了許多，也更放心地做出轉職的決定。」
進入永慶後，楊昕發現AI科技工具更是工作上一大助力！永慶經紀人員除了專屬師父外，還有「AI智能教練」，由AI智能教練建議工作，幫助精準做正確的事情，讓業務新人可以順利推進案子的服務進度，有機會快速提升經紀人員2年的專業能力，提高成交機會。
永慶房屋也自主研發許多AI科技工具，提高客戶的找房效率。例如客戶可透過「永慶AI特助」找房，讓AI從預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，直接推薦適合的物件，客戶看到喜歡的物件後，再由經紀人員服務帶看。楊昕分享，「過去我需要自己從永慶全台約25萬筆房源中篩選物件，但現在由AI幫客戶聚焦理想的房屋條件後，我再接手服務，這樣不僅提高找房效率，也讓我能提供更好、更細緻的服務。」
楊昕在去年年收達到150萬，更曾創下月收入突破25萬的亮眼成績，用實績證明了自己做了正確地的選擇！
業務新人首年保障72萬、月休最高10天 實現「高收入、低工時」
永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境，提供業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，業務月排休最高10天，並結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。並宣布啟動大展店計畫，設定雙北展店目標邁向350店，前瞻布局迎接下波房市成長機會，歡迎對房地產有興趣的求職者一起加入永慶。
更多新聞推薦
其他人也在看
嗨曬學霸女兒考上律師！呂文婉單身15年徵友：我很有錢
浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，由「台語大師」許效舜擔任評審長，搭配黃豪平的《Talk Talk秀台語》第二季，19日總決賽邀請到「綜藝天王」吳宗憲擔任飛行評審，一登場就人來瘋的他化身主持人，滔滔不絕讓Sandy氣得質問：「你到底要講多久？」隨著第二季落幕，製作人黃淑宜開心宣布第三季賽制正式啟動，歡迎各行各業對台語有興趣者踴躍報名。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 74
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 8
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 20
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 107
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 213
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 10
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 112
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 158
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 36
NBA／「一分錢」哈德威批投太多三分 直言「比賽已經不好看了」
傳奇球星「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）目前執教於曼菲斯大學，他在廣播節目中分享自己想在賽程的空檔觀看大學籃球賽，而不希望觀看NBA，他更直言：「NBA現在已經不好看了。」 哈德...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前 ・ 10
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 8